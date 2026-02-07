Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中2》譚輝智老婆罕現舞台！夫妻台上火併騎呢舞姿 另類放閃竟引網民微言：唔知佢乜水

更新時間：18:00 2026-02-07 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-07 HKT

譚輝智因參加TVB歌唱真人騷《中年好聲音2》爆紅，雖然最後大熱倒灶屈居第二名，不過未有影響星途，入行後火速開演唱會，而且吸納了不少女性粉絲，連拉姑狄波拉都被「迷倒」，成為歌迷會永遠榮譽會長。

譚輝智老婆罕有上台舉動成焦點

譚輝智在2018年結婚，婚後育有一仔一女，譚輝智的太太一直支持老公追夢，在《中2》總決賽當晚，太太現身電視城外為老公親自打點慶祝活動，太太罕有地應邀合照，譚太五官精緻，極有氣質，有網民覺得撞樣天后陳慧琳，兩公婆外型相當登對。日前譚輝智現身活動，老婆罕有上台，二人的舉動成為焦點。

相關閱讀：《中2》人氣王譚輝智富爸爸罕現身 兩父子如餅印譚輝智3點展孝心 父任建築工程公司東主拉過頭馬

譚輝智與太太「舞鬥」相當爆笑

譚輝智當日與太太在台上一齊表現，譚輝智一邊拿著麥克風唱歌，一邊用力地扭動身體和做出跨步、轉圈等動作，太太CC罕有地與老公鬥跳，太太CC的舞姿奇特，誇張舞步與跟著音樂輕鬆地擺動，與譚輝智「屈到病」style舞步互相呼應，相當爆笑。網民的反應不一，有人說：「一啲都唔覺得佢似歌星 ，喺電視睇到嘅佢就覺得佢喺房企唱緊卡拉OK咁囉…」、「睇埋樣都唔知佢乜水？」但亦有人說：「CC原來跳舞好好睇，所以輝智猛叫她出來一齊跳。」、「CC, 妳跳舞好勁, 幾時可以同妳一齊跳返part？」、「好玩又有趣嘅夫妻。」、「佢地好親民又好玩，大家打成一遍。」

譚輝智讚太太非常適合做另一半

譚輝智曾稱太太是一個非常適合做另一半的人選：「反而我要問返佢，我係咪一個適合嘅人選。嗰陣我已經幻想同佢結婚生小朋友，係一個好perfect嘅女人，佢每做一樣都好投入，佢照顧家庭同小朋友都係一樣。」兩人婚後很快便生小朋友：「我希望可以睇住啲仔女成長，所以做每一樣嘢都加速。」老婆對老公百分百信任，未有擔心惹來狂蜂浪蝶，譚輝智笑說：「太太睇到我咁嘅樣，都應該唔會有狂蜂浪蝶，我諗佢都好放心！哈哈！狂蜂浪蝶，從來無喺我身上發生過。」譚輝智還說：「太太吸引我嘅地方唔係外表，而係性格。我嘅紓壓方法係同老婆盡情傾訴或呻，佢係我嘅『好隊友』，令我人生每階段也開心，當我掙扎時，佢都會為我方面分析。」

相關閱讀：狄波拉成譚輝智忠粉謎團終解開！FC罕談與太太相戀經過 身體一狀態杜絕狂蜂浪蝶埋身

