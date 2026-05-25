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中年好聲音4｜莫家淦「不聽校長言」慘遭淘汰  譚詠麟一舉動深情安慰  臨別贈言惹哭肥媽

影視圈
更新時間：16:30 2026-05-25 HKT
發佈時間：16:30 2026-05-25 HKT

昨晚播出的歌唱節目《中年好聲音4》迎來殘酷的淘汰階段，其中一位TVB藝人代表莫家淦最終未能成功晉級，遺憾告別舞台。他在此戰大膽挑戰樂壇校長譚詠麟的經典金曲《忘不了您》，惜未能發揮出最佳水準，拿下83分落入危險區並宣告「畢業」。

莫家淦畢業拋主角論惹哭肥媽

雖然於16強止步，但莫家淦在發表告別心聲時展現出極大的豁達，更拋出一段發人深省的「主角論」。他滿懷感激地向電視台致謝，直言在演戲生涯中要擔正絕不容易，但這個舞台卻賜予了他寶貴的機會，讓他在幾分鐘的演唱時間裡成為鎂光燈下的唯一男主角。他更感性表示，未來會繼續在人生道路上，奮力做自己生命裡的主角。這番真摯的剖白不僅贏得全場熱烈掌聲，更深深觸動了評判肥媽，令她當場淚灑人前。

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明星足球隊陪莫家淦走完《中4》之旅

離開比賽舞台並不代表孤單，莫家淦的背後其實擁有一班強大的後盾。節目昨晚播出，一眾明星足球隊的熱血兄弟們就跟莫家淦聚首一堂，共同見證這個意義非凡的時刻。從曝光的相片可見，多位圈中好友包括周志康等紛紛與他溫馨互動，給予他百分百的力撐與關懷。

莫家淦得到譚詠麟攬實安慰

當中最具分量的支持，莫過於《忘不了您》的原唱者譚詠麟亦身在其中。據悉，校長事前曾溫馨提示這首名作情緒極難掌握，堪稱一首「死亡之歌」，但依然大派定心丸，鼓勵莫家淦放膽一試。昨晚校長更親自與他並肩坐在電視機前，齊齊觀賞這段極具挑戰性的演出。事後，這位樂壇巨星更搭膊頭及深情擁抱來安撫這位後輩，盡顯大哥風範。獲得如此多重量級前輩與摯友的沿途陪伴，相信這次《中4》的追夢之旅，絕對會成為莫家淦畢生難忘的寶貴印記。

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