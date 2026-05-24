中年好聲音4丨黃日華寸爆莫家淦「我唱好過佢」？ 突擊舞台公然撩一女星全場起哄

TVB節目《中年好聲音4》今晚（24日）播映「經典情歌之夜」上半場，找來著名DJ顏聯武作「聲音導航」。今集其中一大亮點，是莫家淦挑戰譚詠麟的經典金曲《忘不了您》，黃日華因一理由主動上台，與莫家淦合唱，黃日華更誇下海口笑稱：「說不定我唱呢首歌會好過阿淦都未定！」

肥媽教路「唱歌如做戲」

在肥媽大笑鼓勵下及全場觀眾起哄下，黃日華走上台，與莫家淦合唱《忘不了您》。期間黃日華越唱越High，更指住台下的肥媽大唱：「如何喜歡你，如何結識你」，冧得肥媽即時飛吻回敬，兩人熱烈互動，令全場氣氛推向高潮，掌聲雷動。

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莫家淦節目中提到揀《忘不了您》，曾與譚詠麟踢波時提及，當時譚詠麟聞言，直指《忘不了您》是一首「死亡之歌」，坦言歌曲非常難捉摸，連他自己每次在台上都要用不同的感覺去演繹。不過譚詠麟大派定心丸，鼓勵莫家淦放膽照唱。

莫家淦被評審嚴格點評

莫家淦演唱《忘不了您》後，眾評審給予中肯的評價，張佳添直言譚詠麟「冇講錯」，歌曲確實帶「死亡」氣息，極度考驗歌手將感情與音樂感結合，認為莫家淦仍未找到最合適的演繹方式。而海兒則指莫家淦的技巧未完全駕馭到歌曲，尤其副歌部分太過專注於高音，反而顯得生硬且缺乏表情。周國豐亦點出莫家淦在尾音處理上欠缺表達歌曲意境的「消失感」，陳潔靈認為長音聽起來有點像「交功課」。

黃日華撐波友莫家淦

而肥媽則給出精闢的建議，教路莫家淦：「你就當做戲、講嘢一樣，將歌詞當作獨白咁講出嚟，呢隻歌就冇得頂！」黃日華聽到肥媽「唱歌如做戲」的言論，即時有感而發，先為莫家淦打氣，指莫家淦現場發揮比任何一次都好：「所以無論係咩名次都好啦，喺我心目中，you are the champion！」演戲數十年的黃日華，笑言：「說不定我唱呢首歌會好過阿淦都未定」，即獲邀到台上與莫家淦合唱。

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