Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨莫家淦深情獻唱冧老婆 賢妻靚樣曝光 兩子擅長武術多次比賽獲佳績

影視圈
更新時間：22:55 2026-05-10 HKT
發佈時間：22:55 2026-05-10 HKT

莫家淦因參加《中年好聲音4》而人氣急升，在今晚（10日）播出的節目中，他深情獻唱張國榮的名曲《今生今世》，將這首歌獻給一直默默支持他的太太黎慧盈（Kenix），大晒恩愛。

莫家淦入行22年多謝老婆陪捱

莫家淦自2004年入行，雖然已在演藝圈打拼22年，但他坦言自己的演藝之路並非一帆風順，甚至曾兼職做搬運工人來養家。在節目影片中，他感謝太太多年來的陪伴，同時澄清不是住豪宅，他說：「雖然我唔係住咩大屋，但是我有一個結婚14年，依然肯陪我捱、牽著我的老婆。」場面溫馨感人。

相關閱讀：中年好聲音4｜莫家淦寸爆海兒「拍過拖未」極尷尬 肥媽曾爆女神感情實況 昔日親密照好吸睛

莫家淦老婆外形溫婉

莫家淦與太太Kenix於2012年結婚，婚後育有兩子莫朗翹和莫皓賢。從莫家淦經常在社交平台分享的家庭照可見，一家四口樂也融融。太太Kenix擁有一頭長髮，外形溫婉，散發著賢妻良母的氣質。在家庭照中，她總是帶著溫柔的微笑，眼神流露出對老公和兒子的愛意。

相關閱讀：中年好聲音4丨周志康台上「攬啜」馬浩宜 性感辣身舞震撼全場 背後要靠催眠成事

莫家淦兩子武術超群

除了擁有幸福的家庭，莫家淦的兩個兒子亦十分出色。大仔莫朗翹和細仔莫皓賢經常參加武術比賽，並且屢創佳績。在其中一張照片中，兩兄弟穿著整齊的藍色武術比賽服裝，哥哥更戴著閃亮的金牌，坐在頒獎台的第一名位置上，盡顯功架，可謂虎父無犬子。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
02:26
楊思琦10字形容與李泳漢關係 捲舊愛李泳豪家變風波得體回應：我係局外人 感嘆鼎爺消瘦
影視圈
6小時前
觀塘工廈疑現賊蹤 麵包工場男東主追尋期間疑失足墮樓亡
突發
55分鐘前
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
六合彩號碼隔代遺傳？ 港男嘔血：上期買今期中5個字 網民自爆更邪門結果｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
港鐵惡婦阻後生女坐優先座 手腳齊出肉緊又推又扯 網民認出動手大媽紛大爆行蹤｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
第49期六合彩今晚（5月10日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達2,200萬元。
六合彩︱頭獎2200萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
1小時前
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
港幣兌人民幣點先最著數？網民求教兌$5萬反被諷「唔使諗咁多」 附港幣換人民幣攻略
生活百科
13小時前
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
黃淑蔓挑戰《唱錢》成功四次100%拍子準確率破紀錄 兩奪金像獎曾遭非禮陷小三傳聞
影視圈
10小時前
母親節丨周嘉洛突襲滕麗名豪宅登門送花 《愛回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
母親節丨周嘉洛突襲滕麗名豪宅登門送花 《愛回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情
影視圈
8小時前
定存攻略｜港銀定存息紛上調 24個月高見2.8厘 一間推「自製出糧」優惠
定存攻略｜港銀定存息紛上調 24個月高見2.8厘 一間推「自製出糧」優惠
投資理財
9小時前
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
五桂山兇殺案│野戰迷食差價惹不滿 遭戰友誘上山割頸殺害
突發
23小時前