中年好聲音4丨莫家淦深情獻唱冧老婆 賢妻靚樣曝光 兩子擅長武術多次比賽獲佳績

莫家淦因參加《中年好聲音4》而人氣急升，在今晚（10日）播出的節目中，他深情獻唱張國榮的名曲《今生今世》，將這首歌獻給一直默默支持他的太太黎慧盈（Kenix），大晒恩愛。

莫家淦入行22年多謝老婆陪捱

莫家淦自2004年入行，雖然已在演藝圈打拼22年，但他坦言自己的演藝之路並非一帆風順，甚至曾兼職做搬運工人來養家。在節目影片中，他感謝太太多年來的陪伴，同時澄清不是住豪宅，他說：「雖然我唔係住咩大屋，但是我有一個結婚14年，依然肯陪我捱、牽著我的老婆。」場面溫馨感人。

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莫家淦老婆外形溫婉

莫家淦與太太Kenix於2012年結婚，婚後育有兩子莫朗翹和莫皓賢。從莫家淦經常在社交平台分享的家庭照可見，一家四口樂也融融。太太Kenix擁有一頭長髮，外形溫婉，散發著賢妻良母的氣質。在家庭照中，她總是帶著溫柔的微笑，眼神流露出對老公和兒子的愛意。

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莫家淦兩子武術超群

除了擁有幸福的家庭，莫家淦的兩個兒子亦十分出色。大仔莫朗翹和細仔莫皓賢經常參加武術比賽，並且屢創佳績。在其中一張照片中，兩兄弟穿著整齊的藍色武術比賽服裝，哥哥更戴著閃亮的金牌，坐在頒獎台的第一名位置上，盡顯功架，可謂虎父無犬子。