中年好聲音4｜莫家淦寸爆海兒「拍過拖未」極尷尬 肥媽曾爆女神感情實況 昔日親密照好吸睛

無綫節目《中年好聲音4》賽事已進入白熱化階段，本周日（10日）將播出「人生之歌」上半場。參賽者莫家淦在台上選唱《今生今世》獻給太太，但他自爆是傳統男人，不懂得對老婆說肉麻情話。美女評審海兒對此感到好奇，開口問莫家淦為何講不出肉麻說話；沒想到莫家淦竟當眾寸爆反擊：「海兒老師你拍過拖未？」令海兒頓時尷尬得「嘩」了一聲避答以笑遮醜。隨後莫家淦解釋現在外出雙手都要拖住兩個小朋友而無法拖太太，海兒即語出驚人笑謂：「你冇得拖佢，咀咪肉麻啲囉！」惹得全場大笑。

海兒被肥媽爆名花有主

事實上，人靚身材好又才華滿瀉的海兒，感情生活又怎會交白卷。早在去年12月《中年好聲音4》節目組為海兒與車婉婉慶生時，向來心直口快的肥媽就曾在鏡頭前大爆海兒早已名花有主。當時肥媽談及海兒的生日願望是否想「嫁得出」時，突然衝口而出：「咩好多（追求者）姐！人哋有男朋友！我叫海兒男朋友識做！」此話一出震驚全場，令當事人海兒一臉尷尬，即時吞吐地表示：「唔講得㗎」。雖然肥媽自知失言後隨即搞笑「補鑊」稱自己頭先沒有講過，但已令海兒撲朔迷離的感情狀況成為大眾焦點。

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海兒跟神秘男子共用更衣室

除了被前輩肥媽當眾爆料，早前網上亦流出海兒與一名男子的親密合照及影片。有網民翻出海兒於2019年上載到IG的帖文，當中可見她與該名男子互動猶如熱戀情侶，兩人在室內打情罵俏，更毫不避忌地同用一個更衣室。在該段更衣室影片中，男子不斷試穿新衣，海兒則在旁為他拍攝並舉起V字手勢，關係明顯非淺。此外，還有一系列親密旅遊照，男方輕撫海兒的臉龐，身穿比堅尼的海兒又在陽光海灘下與半裸上身的男子緊緊依偎。海兒當時更在帖文留言提及「女友視角」，似乎未有刻意隱藏情侶關係。

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