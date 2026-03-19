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《中年好聲音》最索評審海兒上圍撐爆低胸貼身裙  超高衩盡顯S曲線  性感閃爆慈善晚宴  

影視圈
更新時間：16:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-19 HKT

現年29歲，因擔任《中年好聲音》評審而爆紅的「最索評審」海兒（Hedy），憑藉其出眾的身材、仙女神氣的高顏值及精湛的音樂造詣，成功俘虜大批粉絲，人氣之高甚至超越不少參賽者。海兒亦不時在社交平台大派福利圖，讓粉絲們大飽眼福。

海兒化精緻妝容極具仙氣

海兒近日受邀出席東華三院跨越155周年慈善晚宴，並在網上分享了當晚的驚艷造型。照片中，海兒化上精緻妝容，大地色系的眼影配上水潤唇色，完美突顯了她仙氣十足的女神級顏值，一雙電眼更是明媚動人。

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海兒性感長腿若隱若現

當晚她身穿一襲銀白色低胸性感歌衫，閃爍的布料讓她在燈光下顯得格外耀眼。合身的剪裁完美勾勒出她的S形曲線，平口低胸的設計更大膽展示了她豐滿的上圍，視覺效果極度震撼，幾乎要撐爆整件長裙。裙子的另一亮點是其極高的側邊高衩設計，以數個黑色蝴蝶結點綴，隨著她的步伐，一雙白滑修長的美腿若隱若現，性感指數爆燈，極度吸睛，再次完美演繹了高貴與性感兼備的女神風範。

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