《中年好聲音》海兒車廂翹腳驚現神秘黑色？低胸短裙包唔住誘人上圍  老師變超性感女團

現年29歲的「音樂女神」海兒（Hedy），憑擔任《中年好聲音》人氣評審而爆紅，以其出眾身材、高顏值及精湛的音樂造詣得到網民支持，人氣居高不下，不少參賽者和網民都尊稱她「海兒老師」。海兒近日再於IG發放福利圖，見海兒如像化身高顏值「韓國女團成員」，她化上精緻的韓式妝容，於豪華車廂內不止盡騷豐滿白滑上圍，她穿上超低裙於車子內翹腳更驚現「神秘黑色」，再次將她的高顏值和火辣身材完美展示。

海兒變身韓式「女團」極性感

海兒於IG中發放3張絕美新照，見蓄有一頭金髮的海兒束起長髮，只留兩邊金髮垂俏臉的兩邊，有別於平時的端莊老師形象，更添減齡和少女感。海兒身處於豪華車廂中，當中的白色皮座位及豪華設施極為亮眼好有夢幻感，海兒亦「襯晒色」穿上白色吊帶低胸閃閃短裙仔，再配上精緻長靴，絕美打扮甚有韓國女團成員的味道，十分吸睛。

海兒車廂中翹腳超誘人

海兒今次的新相依然顏值在線，她面對鏡頭甜笑肯定令粉絲暈得一陣陣，再加上她的戰衣十分性感，吊帶低胸設計讓她的姣好身材幾乎奪衣而出，無論正面或側面看都充滿立體感，簡直是美不勝收。而海兒的裙子裙擺極短，坐在車內裙擺更向上縮高，當她翹起長腿的時候，於私密地帶更看到「神秘黑色」。相關的照片的確極具美感，盡騷海兒的絕美容顏和完美好身材。

