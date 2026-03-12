Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音》海兒車廂翹腳驚現神秘黑色？低胸短裙包唔住誘人上圍  老師變超性感女團

影視圈
更新時間：18:30 2026-03-12 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-12 HKT

現年29歲的「音樂女神」海兒（Hedy），憑擔任《中年好聲音》人氣評審而爆紅，以其出眾身材、高顏值及精湛的音樂造詣得到網民支持，人氣居高不下，不少參賽者和網民都尊稱她「海兒老師」。海兒近日再於IG發放福利圖，見海兒如像化身高顏值「韓國女團成員」，她化上精緻的韓式妝容，於豪華車廂內不止盡騷豐滿白滑上圍，她穿上超低裙於車子內翹腳更驚現「神秘黑色」，再次將她的高顏值和火辣身材完美展示。

海兒變身韓式「女團」極性感

海兒於IG中發放3張絕美新照，見蓄有一頭金髮的海兒束起長髮，只留兩邊金髮垂俏臉的兩邊，有別於平時的端莊老師形象，更添減齡和少女感。海兒身處於豪華車廂中，當中的白色皮座位及豪華設施極為亮眼好有夢幻感，海兒亦「襯晒色」穿上白色吊帶低胸閃閃短裙仔，再配上精緻長靴，絕美打扮甚有韓國女團成員的味道，十分吸睛。

相關閱讀：《中年好聲音》索爆評審海兒騷「最強玲瓏曲線」 上圍上下擺動極震撼 極豐滿身材撐爆衫

海兒車廂中翹腳超誘人

海兒今次的新相依然顏值在線，她面對鏡頭甜笑肯定令粉絲暈得一陣陣，再加上她的戰衣十分性感，吊帶低胸設計讓她的姣好身材幾乎奪衣而出，無論正面或側面看都充滿立體感，簡直是美不勝收。而海兒的裙子裙擺極短，坐在車內裙擺更向上縮高，當她翹起長腿的時候，於私密地帶更看到「神秘黑色」。相關的照片的確極具美感，盡騷海兒的絕美容顏和完美好身材。

相關閱讀：《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
9小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
10小時前
星島申訴王 |石門診所求醫被收2260元 移英港媽理論獲退款：睇醫生都差點被騙
申訴熱話
5小時前
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-11 16:49 HKT
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」
醫生教室
6小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
10小時前
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
北上埋單發現「驚天慳錢大法」！港人實測食飯即打86折 原來戲飛揼骨都得 知情者：你太遲鈍了｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
米芝蓮2026｜必比登推介名單 香港6間食店首度上榜 黃大仙屋邨飯店/灣仔明星煲仔飯/正宗拿坡里薄餅登榜！
飲食
7小時前