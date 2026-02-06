《中年好聲音》索爆評審海兒騷「最強玲瓏曲線」 上圍上下擺動極震撼 極豐滿身材撐爆衫

現年29歲，憑擔任《中年好聲音》人氣評審而廣為人識的「音樂女神」海兒（Hedy），向來以其高顏值、出眾身材及精湛的音樂造詣，深受網民愛戴，人氣持續高企。海兒亦不時在社交網站分享福利圖，而近日她再度「出招」，發布了一系列極盡誘惑的性感照，成功引起熱議。

海兒身材豐滿極有女人味

在最新曝光的照片中，海兒身穿一襲貼身紅色連身裙，配以黑色長手套及長靴，身處一個充滿輪胎和工具的舊車房之中。雖然紅色戰衣款式保守，將豐滿上圍包得密密實實，但由於她的身材實在太好，緊身剪裁下反而出現「撐爆衫」的視覺效果，玲瓏浮凸的曲線盡顯，奇峰凸出，散發出強烈的女人味。

海兒露出「絕對領域」

海兒在鏡頭前擺出多個高難度S型甫士，其中一張她坐在階級上，裙子的高衩設計讓她騷出一雙白滑長腿，露出「絕對領域」，與工業風的背景形成強烈對比，整體畫面極具張力，性感效果絲毫不減，令人充滿遐想。

海兒吊帶背心騷哥利

除了照片外，海兒亦上載了一段在家中獻唱的影片。影片中，她穿上簡單的灰色吊帶背心，深情演繹歌曲。當她運氣高歌時，傲人上圍隨著呼吸自然起伏，再度突顯其完美曲線，展現出健康又誘人的一面。一系列的更新再次證明，真正的女神即使「唔露肉」，單憑其超澎湃的魔鬼身材和自信的姿態，同樣能俘虜一眾粉絲的心。

