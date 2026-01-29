《中年好聲音》最索評審海兒大談退休？新福利圖直迫走光邊緣 擺超高難度甫士好牙煙

現年29歲的《中年好聲音》人氣評審海兒（Hedy），憑藉其精湛的音樂造詣與出眾的顏值身材，深受觀眾喜愛，被粉絲譽為「零死角女神」。事業正處於高峰期的她，近日在社交平台大談「榮休」引發熱議；而她隨文發布的一系列性感新照片，更是極度吸睛，直迫走光邊緣！

海兒派福利圖極吸睛

從海兒分享的照片中可見，她穿上了一套極度緊身的淺藍色背心超短裙，完美突顯出她傲人的上圍曲線和纖細腰肢。最令人驚艷的是，她更大膽地爬上其黑色愛車的車頂，以香港迷人的城市天際線為背景，擺出多個優美而高難度的甫士。

相關閱讀：《中年好聲音》索爆評審海兒出海再派福利 低胸貼身短裙包唔住傲人身材 扭動蛇腰極吸睛

海兒新相遊走走光邊緣

由於裙子設計極短，海兒無論是坐着還是躺下，一雙白滑修長的美腿都一覽無遺。其中一張她慵懶地躺在車頂上的照片，因姿勢和裙長的關係，畫面更是遊走於走光邊1緣，性感指數爆燈，讓一眾粉絲大飽眼福。

海兒大談榮休？

海兒現時事業如日方中，但於社交網竟然大談榮休，原來要退休的不是她，而是她的愛車。她幽默地表示，這部陪伴她多時的座駕將「由日常用車退役為假日車」，正式「榮休」。此話一出，亦引來不少猜測，舊車「榮休」，似乎暗示着即將有新車登場。近年海兒因節目而人氣急升，工作不斷，早已是圈中的小富婆，相信隨著她身價水漲船高，未來的新座駕也必定價格不菲。

相關閱讀：《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？