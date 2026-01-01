《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？

近年海兒因擔任《中年好聲音》評審而人氣急升，有樣有身材而且擁有高學歷的她，時常被關心感情事。近日有網民翻出海兒與一名男子的親密合照及影片，可見二人互動猶如情侶，再次引發外界對其感情生活的好奇。

海兒與男子親密互動洩蜜

從網上流傳的影片和照片中可見，海兒與該名男子的互動相當親暱，如熱戀中的情侶。其中一系列旅遊照，兩人不但親密地摟在一起，男子更輕撫海兒的臉龐，海兒則露出甜絲絲的笑容，幸福之情溢於言表。在一張陽光與海灘的合照中，身穿比堅尼的海兒與半裸上身的男子緊緊依偎，畫面充滿熱戀的火花。除了甜蜜之旅，兩人在室內也打情罵俏。在一段影片中，他們身處更衣室，男子不斷試穿新衣，海兒則在旁邊為他拍攝，更舉起V字手勢，可見兩人關係非淺。而在另一張照片中，海兒與男子更與友人一同聚餐，看來已融入彼此的社交圈子。

海兒2019年曾公開親密照

而翻查影片及照片的出處，原來是海兒於2019年拍攝並上載到IG，其中一個帖文更見海兒留言提及「女友視角」，似乎未有隱藏二人的情侶關係。儘管這些照片拍攝於多年前，但至今仍未被刪除，讓網民對她目前的感情狀況議論紛紛。

肥媽曾意外爆海兒有男友

儘管海兒一直以單身形象示人，但在早前在《中年好聲音》活動中，肥媽為海兒慶祝生日時，卻突然衝口而出：「人哋有男朋友！我叫海兒男朋友識做！」此話一出，令全場嘩然，海兒當場表現尷尬，更吞吐地說：「唔講得㗎」。肥媽的爆料，無疑讓海兒的感情狀況變得更加撲朔迷離。究竟海兒是低調處理戀情，還是早已回復單身，引起網民關注。

