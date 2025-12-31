Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限

影視圈
更新時間：15:00 2025-12-31 HKT
發佈時間：15:00 2025-12-31 HKT

在TVB歌唱比賽節目《中年好聲音》中，以專業、甜美形象示人的評審海兒（Hedy），近日在IG上發布了一段美得令人驚艷的短片，罕有地展示其性感一面。片中可見海兒身處一個無邊際泳池旁，正值黃昏時分，夕陽的餘暉灑在她身上，畫面極具詩意。

海兒緩緩轉身晒美背

海兒身穿一條淺藍色的掛頸式長裙，正面看起來端莊優雅。然而，當她緩緩轉身，準備欣賞日落美景時，鏡頭捕捉到她整個白滑光潔的美背，原來長裙的背面是從頸部到腰間的超大露背設計，線條優美，性感指數瞬間爆燈。

相關閱讀：海兒聖誕勁性感盡騷S形身材 認曾「後天加工」 解開《中年好聲音》女神完美外貌之謎？

海兒獲讚「最高級的性感」

海兒在影片中展現自信從容的微笑，姿態優雅，配上迷人的黃昏景色，整體散發出一種高級而健康的性感魅力。不少網民紛紛留言大讚，形容這是「最高級的性感」，認為她完美地示範了性感不等於裸露，而是一種由內而外散發的自信和優雅氣質。

相關閱讀：海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出

