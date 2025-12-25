Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海兒聖誕勁性感盡騷S形身材 認曾「後天加工」 解開《中年好聲音》女神完美外貌之謎？

影視圈
更新時間：13:00 2025-12-25 HKT
發佈時間：13:00 2025-12-25 HKT

TVB王牌選秀節目《中年好聲音》系列自開播以來，除了參賽者們的動人故事，擔任評審的「音樂女神」海兒（Hedy）也憑藉其仙氣外貌、專業評論及豐滿的「超現實」身材而成為網民的焦點，人氣高踞不下。近日，海兒在社交平台竟然承認自己曾「後天加工」，並於剛過去的聖誕節發放性感美照，再次掀起網絡熱話。

海兒為護靚聲3度箍牙

面對外界對其完美容顏的猜測，海兒近日在社交網坦言自己是牙科診所的常客，前後更經歷了3次箍牙療程。不過，她解釋這一切並非純為美貌，而是為了守護自己的歌唱事業。作為一名畢業於倫敦皇家音樂學院的專業女高音，她深知牙齒排列與口腔空間會直接影響發聲和共鳴，為了保住完美高音，她不惜花費多年時間進行調整。

相關閱讀：海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出

 

海兒「加工」非為美貌

這番言論不僅展現了她對音樂的執著，也間接回應了部分網民對她「變樣」的質疑，另外亦證明這名美女評審美貌背後，為藝術的堅持。另外她亦在網上大騷「捲脷神技」，看到她可以靈活控制舌頭的捲動以輔助發聲，令網民嘖嘖稱奇。

海兒聖誕大派福利

除了擁有專業實力，海兒的「不科學」身材亦是網民津津樂道的話題。平安夜當天，她於IG上載多張在馬爾代夫旅遊時拍攝的「聖誕福利」照，答謝粉絲支持。照片中，海兒穿上寶藍色長裙，最大的亮點莫過於其大露背設計，讓她整個背部的美景一覽無遺，而長裙的貼身剪裁，更完全展現海兒的「不科學身材」，除勾勒出她豐滿的胸部線條外，婀娜的身形更表露無遺。

相關閱讀：《中年好聲音》最索評審海兒外遊大解放！貼身裝晒超有料S曲線 性感大露背派福利

