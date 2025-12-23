Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出

影視圈
更新時間：19:00 2025-12-23 HKT
發佈時間：19:00 2025-12-23 HKT

TVB王牌選秀節目《中年好聲音4》正在熱播，今季除了參賽者戰況激烈，評審席亦同樣充滿看點。節目組今季在鏡頭佈局上作出特別安排，在評審席增設了GoPro低角度鏡頭，一改以往只能拍攝評審上半身的做法，令評審們的完整坐姿一覽無遺。這個「福利鏡頭」意外地讓評審之一、有「音樂女神」之稱的海兒老師成為了網民熱議的焦點。

海兒雪白美腿一覽無遺

向來以出眾顏值和完美身材見稱的海兒，在節目中經常以短裙或熱褲等時尚造型亮相。在新鏡頭下，她坐在評審席上專心聆聽參賽者演唱時，一雙修長白滑的美腿在鏡頭前展露無遺，畫面相當吸睛。海兒於節目中多次穿短裙和短褲亮相，不論是身穿型格皮裙配長靴，還是優雅的白色短裙，海兒都能完美駕馭，觀眾既能聽好歌，亦可看到海兒的超美造型，簡直極盡視聽之娛。這些畫面無疑為緊張的比賽增添了視覺上的「冰淇淋」，讓觀眾在欣賞專業音樂點評的同時，也能大飽眼福。

張佳添一部位力抗海兒美腿

對於這個「精心佈局」的鏡頭，另一位評審張佳添亦在社交媒體上「認證」。他幽默地表示：「我絕對認同今年鏡頭係經過精心佈局，大家睇吓大會除了本人左邊一部go pro 拍我按燈，更特登在我右邊設多一部低水平直拍我吸睛肚腩，仲唔係精心佈局？」，他更風趣地表示，相信自己的「性感肚腩」絕不遜色於海兒的美腿，為觀眾帶來另類「眼福」。此番言論引來海兒本人以「笑到喊」的Emoji回應，兩位評審的鬼馬互動亦是節目的一大看點。

