中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒

影視圈
更新時間：15:40 2025-12-01 HKT
發佈時間：15:40 2025-12-01 HKT

TVB的王牌歌唱選秀節目《中年好聲音4》近日熱播中，其中有TVB劇集歌女王之稱的谷婭溦加入成為常駐評審，意外引發了網民的熱烈討論。部分網民質疑她是否「夠班」擔任評審，尤其針對她在節目中對選手咬字的點評，認為她自己也帶有口音，似乎沒有足夠的說服力。不過有網民翻查她的學歷，發現她的音樂造詣絕對不輸畢業於倫敦皇家音樂學院及香港演藝學院的海兒。

谷婭溦廣東話咬字成焦點

谷婭溦來自湖南，早年來港發展時廣東話並不流利。雖然她多年來透過不斷學習，粵語水平已有顯著提升，更推出了多首廣東話歌曲，但口音問題依然是網民關注的焦點。早前她參演了熱播劇《新聞女王2》，飾演一名實習記者，在活動上更被佘詩曼「溫馨提示」說：「你要講好啲廣東話先」，雖是開玩笑，卻也讓谷婭溦的廣東話水平再次成為話題。而在《中年好聲音4》中，她不時提醒選手要注意咬字，這引起部分觀眾討論，認為她在此領域的點評缺乏說服力。 

相關閱讀：中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅

谷婭溦音樂高材生背景曝光

面對種種質疑，不少支持谷婭溦的網民也為她平反。事實上，她的音樂背景相當亮眼，是名副其實的「音樂高材生」。她畢業於武漢音樂學院，更曾入讀著名的美國波士頓音樂學院，主修聲樂表演。此外，谷婭溦早在2015年便以踢館身份參加《超級巨聲4》並勇奪亞軍，實力備受肯定。

有網民指出，單論音樂學歷及歌唱技巧，谷婭溦的資歷絕對不輸同場的任何一位評審，擔任《中年好聲音4》的評審綽綽有餘，認為她對音樂的專業見解，尤其在發聲技巧方面，能為參賽者提供實質的幫助。 

相關閱讀：谷婭溦《新聞女王2》化身「小天」鄉音成萌點 活動上被佘詩曼霸氣叮嚀：你要講好啲廣東話先

