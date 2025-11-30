中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅

《中年好聲音4》今晚開播第二集，《中 4》共設香港、大灣區、新馬、美加澳及 TVB 藝人五大賽區，評審為肥媽、周國豐、張佳添、海兒及谷婭溦（溦溦）。本集歌單如下：莫煥基《霧之戀》、朗尼《想說》、廖潔韻《戀戀風塵》、古祖兒《女人心》、魏文財《月亮代表我的心》、鄭家聲《他不愛我》、劉子銘《一生不變》、許雪榕《囚鳥》、謝昉益《睡公主》及袁帥《想你的夜》。最後莫煥基、鄭家聲及袁帥位獲得五燈，順利晉級下一輪。

袁帥火速得5燈直接晉級

袁帥現年37歲，是一位聲樂導師，今次選唱難度極高的《想你的夜》，他擁有絕佳的音樂感，在舞台上的表現游刃有餘，好快5位評審都心悅誠服畀足5盞燈讓他得以直接晉級，當知道自己已晉級，袁帥更加將比賽變為演，雖然谷婭溦指他後段因為太過玩嘢已少了真摯，但出名嚴格的周國豐，就反而覺得他雖然「玩嘢」，但「唔係個個都玩到」，給他極高評價，海兒亦指：「有咁嘅老師好放心，但係睇嚟你啲學生有一段時間冇老師」，而張佳添就直接表示袁帥是此集「最五燈嘅五燈，實至名歸」。

袁帥曾得《全球華人新秀歌唱大賽》墨爾本冠軍

袁帥科班出身，在聲樂方面相當專業，是位聲樂老師，作為歌唱比賽常客的他，曾獲2010年《快樂男聲》澳洲亞軍，以及2012年TVB《全球華人新秀歌唱大賽》墨爾本冠軍。除此之外，他近年也常做評審和表演嘉賓，並與《中年好聲音2》選手黃劍文、藝人蔡潔是老友。袁帥於節目指自己曾達180kg，在節目中再自爆減了167磅（約75kg），足見其毅力相當驚人。

鄭家聲唱《他不愛我》極有感情

是集另一位奪得5燈的歌手，就是現年35歲、來自加拿大的現職髮型師鄭家聲Nelson，他演唱莫文蔚名曲《他不愛我》，令肥媽直呼「毛管戙」，更獲張佳添的高度評價：「我成日講層次感，呢位參賽者就展示到嘞！開頭用咗啲好靚嘅氣聲，入咪又唔會 over。咁樣聽把聲好 Sexy，要痛有痛，要慘有慘，要柔有柔，要剛有剛。我係一個男人聽到呢首歌，我都 feel 到你嗰種男人嘅痛。」海兒則大讚 Nelson 歌聲夠真誠：「你把聲除咗 sexy，仲好真誠好有深度」。

鄭家聲十年前幾乎出道

原來鄭家聲於2015年曾簽過公司準備出道做歌手，可惜最後等了一年半苦無聲氣並曾受盡冷言冷語，他表示：「我嗰時 27 歲，有人同我講：『你呢個年紀唔係幾討好架喇』、『記住你個樣，唔係一個靚仔嚟嘅！高度啊、年齡啊、就算唱得幾好都唔駛諗』…我覺得有少少氣餒嘅。」Nelson指幸有《中年好聲音》出現，可讓他再追音樂夢。

