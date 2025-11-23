中年好聲音4｜尤淑情首集就做大魔王  海兒激讚最好聽《聽海》Live  三孩之母美容師有觀眾緣

《中年好聲音4》今晚（23日）於TVB隆重首播，第一集是新馬賽區的《決戰新馬》，出場的十位選手包括黃紹祖《讓我歡喜讓我憂》、鄭夏韻《Never Enough》、尤淑情《聽海》、梁煜坤《你是我的眼》、曾華杰《傷感的戀人》、鄭仲豪《春夏秋冬》、黎嘉希《我們的愛》、卓猷燕《夜夜夜夜》、鄧淑賢《愛的根源》、常曉然《皮囊》。

中年好聲音4｜尤淑情39歲為三孩之母

新馬賽區臥虎藏龍，其中有兩位選手得到5燈直接晉級，可謂兩大魔王已於首集誕生！第一位是現年39歲的尤淑情，這名身型豐滿，頂着一頭攣毛曲髮的女選手，雖然外表頗為年輕有少女味，但原來已是三孩之母。尤淑情選唱張惠妹的高難度歌曲《聽海》，她聲音甜美感染力十足，更極擅於演唱高音，《聽海》的所有高難度位也難不到她。最終五位評審，包括周國豐、肥媽、張佳添、海兒和新加入的「小辣椒」谷婭溦都全數按燈，讓這位實力選手直接晉級。

中年好聲音4｜尤淑情唱《聽海》高音游刃有餘

張佳添表示尤淑情演唱的這個版本，是他於《中年好聲音》舞台上聽過最好的《聽海》版本，並指尤淑情征服了這首歌的所有難度位，預言她會於今次比賽中「走得很遠」。海兒更直接大讚：「Absolutely fantastic，我現場聽過最好聽嘅一次《聽海》。」而谷婭溦亦送了「游刃有餘」4個字，指尤淑情令到她十分享受。

中年好聲音4｜卓猷燕呼吸聲都充滿感情

而另一位卓猷燕現年45歲，是房地產公司董事，今次唱出齊秦的《夜夜夜夜》，其獨特的哭腔令歌曲顯得好有穿透力，而她有8成時間閉眼獻唱亦好有Feel。肥媽大讚卓猷燕牽動她的情緒，卓猷燕於演繹時似乎有哭的可能，肥媽的心立即叫她不能哭，證明卓猷燕唱進肥媽的心坎。而海兒就大讚卓猷燕「連呼吸聲都充滿感情」。

中年好聲音4｜鄭衍峰下集上台跟車婉婉拍檔主持

第一集《決戰新馬》就有兩位實力唱將直接晉級，而下集就是《決戰美加澳》，主持車婉婉亦預告下一集，極好口才的鄭衍峰將於第二集與她同台搭檔做主持，為節目注入新鮮感。

