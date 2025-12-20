《中年好聲音》最索評審海兒外遊大解放！貼身裝晒超有料S曲線 性感大露背派福利

TVB節目《中年好聲音》系列捧紅不少中年追夢者，而擔任評審之一的海兒亦因其專業形象及亮麗外型而備受關注。近日，海兒暫時放下工作，飛往有「人間天堂」之稱的馬爾代夫享受陽光與海灘，並在IG上頻頻分享旅遊美照，大派福利！

海兒出動性感戰衣

從海兒分享的影片及照片可見，她入住當地的高級水上別墅，每日都對著無敵的蔚藍海景，生活相當寫意。而出名懂打扮的她，亦帶備多套「戰衣」外遊。其中一套黑白直紋吊帶連身褲，配上太陽眼鏡，坐在遊艇上，顯得時尚又悠閒；另一套則是米白色的掛頸連身短裙，裙子採用輕盈飄逸的物料，上身掛頸設計盡顯優美的肩頸線條，腰間的皺褶設計則完美勾勒出她的纖腰。當海兒一轉身，大露背的剪裁巧思更讓人驚艷，大方展露白滑玉背及誘人曲線，配上A字短裙襬騷出修長美腿，在夕陽餘暉的映襯下，散發著滿滿的仙氣與小性感，女人味十足。

海兒貼身潛水衣完美展S形曲線

不過，最令網民哄動的，絕對是她出海浮潛時的泳裝照。海兒穿上一件貼身的白色潛水衣，貼身剪裁將她玲瓏浮凸的S形曲線完美展現，身材勻稱零贅肉，相當吸Like！即使配上潛水鏡及蛙鞋，依然無損她的魅力，反而增添一份健康的性感美。

