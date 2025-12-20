Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中年好聲音》最索評審海兒外遊大解放！貼身裝晒超有料S曲線 性感大露背派福利

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-20 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-20 HKT

TVB節目《中年好聲音》系列捧紅不少中年追夢者，而擔任評審之一的海兒亦因其專業形象及亮麗外型而備受關注。近日，海兒暫時放下工作，飛往有「人間天堂」之稱的馬爾代夫享受陽光與海灘，並在IG上頻頻分享旅遊美照，大派福利！

海兒出動性感戰衣

從海兒分享的影片及照片可見，她入住當地的高級水上別墅，每日都對著無敵的蔚藍海景，生活相當寫意。而出名懂打扮的她，亦帶備多套「戰衣」外遊。其中一套黑白直紋吊帶連身褲，配上太陽眼鏡，坐在遊艇上，顯得時尚又悠閒；另一套則是米白色的掛頸連身短裙，裙子採用輕盈飄逸的物料，上身掛頸設計盡顯優美的肩頸線條，腰間的皺褶設計則完美勾勒出她的纖腰。當海兒一轉身，大露背的剪裁巧思更讓人驚艷，大方展露白滑玉背及誘人曲線，配上A字短裙襬騷出修長美腿，在夕陽餘暉的映襯下，散發著滿滿的仙氣與小性感，女人味十足。

相關閱讀：中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒

海兒貼身潛水衣完美展S形曲線

不過，最令網民哄動的，絕對是她出海浮潛時的泳裝照。海兒穿上一件貼身的白色潛水衣，貼身剪裁將她玲瓏浮凸的S形曲線完美展現，身材勻稱零贅肉，相當吸Like！即使配上潛水鏡及蛙鞋，依然無損她的魅力，反而增添一份健康的性感美。

相關閱讀：Gigi炎明熹被TVB「新人」取代 《新聞女王2》片尾曲換人唱 外形酷似海兒兼背景猛料

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
16小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
17小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
15小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
15小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
4小時前
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影帝前妻顏值重返20歲巔峰！曾紅極一時戀過陳偉霆 離婚後獨力養子成最強單親媽
影視圈
12小時前
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
15小時前
台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」
即時中國
7小時前
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
溏心風暴2.0︱上海大媽獨吞家人拆遷賠償 每晚瞓「百萬現金大床」
即時中國
3小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
49分鐘前