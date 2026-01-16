《中年好聲音》索爆評審海兒出海再派福利 低胸貼身短裙包唔住傲人身材 扭動蛇腰極吸睛

現年29歲的《中年好聲音》美女評審海兒（Hedy），憑藉其專業的音樂才華與堪稱頂級的顏值身材，吸納了大量粉絲，被譽為完美無瑕的女神。向來不吝在社交平台分享「福利照」的她，近日又再次更新動態，晒出一段性感誘人的影片，讓粉絲大飽眼福。

海兒性感出海

在最新的影片中，海兒正在一艘豪華遊艇上享受出海的樂趣。陽光與碧海藍天之下，她身穿一件漸變色調的低胸貼身短裙，頭戴一頂充滿夏日風情的草帽，造型性感又不失優雅。海兒的五官本就精緻完美，面對鏡頭時展露的甜美笑容更是融化人心，魅力十足。

相關閱讀：《中年好聲音》評審海兒親密照流出 與男子匿更衣室甜爆互動曝光 曾被肥媽踢爆有男友？

海兒S型豐滿身材極吸睛

然而，整段影片最吸睛的焦點，無疑是她玲瓏浮凸的S型豐滿身材。該件貼身短裙的剪裁，完美勾勒出她傲人的曲線，不僅讓她豐滿的上圍呼之欲出，更在轉身之間，展現出她線條完美的堅挺臀部。當她充滿少女心地對著鏡頭輕扭腰肢時，一雙白滑修長的大腿更是盡覽無遺，極度誘人。

海兒散發女神氣質

影片中的海兒，一顰一笑都散發著女神氣質，配上她那無可挑剔的魔鬼身材，畫面可說是美不勝收。粉絲們看後紛紛留言大讚，稱女神的狀態絕佳，無論是外貌還是身材都完美得讓人無法轉移視線。

相關閱讀：《中年好聲音》最索評審海兒露出大面積白滑肌 夕陽下派福利「真空」挑戰性感極限