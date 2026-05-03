中年好聲音4丨周志康台上「攬啜」馬浩宜 性感辣身舞震撼全場 背後要靠催眠成事

TVB節目《中年好聲音4》今晚（3日）播映的《快慢二重奏》雙人合唱下半場，賽況進入白熱化，其中周志康與馬浩宜挑戰《Chotto等等》的演出最為震撼。為表現歌曲中欲拒還迎的感覺，兩人設計了大量性感辣身舞，不僅有攬腰、面貼面、共用一支咪等親密互動，更上演借位咀嘴，讓全場觀眾嘩然。各有家室的他們，其另一半也在席上大叫支持。周志康笑言前一晚幾乎被老婆扭甩耳仔，馬浩宜更自爆綵排初期曾「嫌棄」拍檔，要晚晚催眠自己「周志康好靚仔」，笑爆全場。

范子睿「亂槍掃射」舞姿變焦點

除了性感演出，本集亦有不少充滿娛樂性的組合。有「頭號殺手」之稱的范子睿與「東方不敗」尹景順合唱《頭髮亂了》，雖然唔識跳舞的范子睿頻頻甩Beat，但他充滿喜感的「亂槍掃射」舞姿，加上中段向景順撒嬌的獨白，反而成為全場焦點，讓評判肥媽和海兒笑不攏嘴。另一位舞技生硬的陳旭培，在可嵐「阿媽教仔」式的特訓下，挑戰歌詞密麻麻的《重口味》。其「混亂」又可愛的舞姿獲周國豐大讚，認為這份「忙」碌演出完美配合歌曲主題，更笑言應頒「勤工獎」給他。

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鄭家聲晒驚人腰力

此外，鄭家聲與許美琪的《紅色跑車》表演同樣搶焦，家聲大晒舞功功底和驚人腰力，跪地拗腰後再彈起身的動作引來全場歡呼，評判張佳添更大讚他「聲色藝」俱全，進步神速。今集《中年好聲音4》20強選手在快歌對決中全員鬥舞，其他對戰組合包括：范子睿、尹景順《頭髮亂了》Vs蔡宓婕、吳亦偉《煞科》；姚兵、黎若雪《愛情陷阱》Vs尤淑情、卓猷燕《Are You Ready》；戴藝、鄭仲豪《我最搖擺》Vs鄭家聲、許美琪《紅色跑車》；陳旭培、可嵐《重口味》Vs周志康、馬浩宜《Chotto等等》；莫家淦、雷小雷《找自己》Vs科亞高巴、許雲妮《活著Viva》。

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