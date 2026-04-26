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中年好聲音4丨谷婭溦暫別評審團否認被資方踢走 力撐外地選手勸港人包容：冇人嚟先悲哀

影視圈
更新時間：17:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：17:00 2026-04-26 HKT

谷婭溦（Vivian）早前突然宣布因工作檔期問題，需暫時退出《中年好聲音4》評審席位，引發外界猜測。早前鄧兆尊在網上節目中疑爆內幕，暗示資方希望「換人」，引起網民討論谷婭溦離開評審團的真實原因。今日（26日）谷婭溦出席活動時親自回應連串傳聞，強調沒有被資方踢出局，只是「暫別」評審席位，並非永久離開，更力勸網民對外來的選手多點包容。

谷婭溦澄清只是暫別《中4》評審席位

對於暫別《中年好聲音4》的決定，谷婭溦在訪問中強調，這並非永久離開。她解釋，當初接受評審工作時，已跟公司達成共識，若未來有其他工作計畫出現檔期衝突，她可以暫時請假。谷婭溦說：「不代表我不會回去，很難說，如果之後時間對得上，我可能會回去做一兩集評審，這些都是有可能的。」

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谷婭溦否認資方想換人傳聞

對於有人暗示資方不滿她的表現而更換評審的傳言，谷婭溦斷然否認：「我從來沒有聽過資方想換評審！」她表示，自己是因為接下了一部大型古裝音樂劇，需要投入大量時間排練，才與《中年好聲音4》的錄製撞期。

她透露，這部音樂劇融合了流行曲與戲曲元素，是一次跨界合作。劇中有數十首全新原創歌曲，其中超過十首由她親自創作。為了演繹好角色，她正跟隨專業老師學習戲曲唱腔和身段，挑戰極大，因此必須暫時放下評審工作。

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谷婭溦：香港沒人來才是悲哀

談及部分網民對其口音的批評，在香港發展已12年的谷婭溦表現得相當坦然。她直言自己並非香港本地人，從一句廣東話都不會，到今天能流利對答，已付出巨大努力。至於有負評指《中年好聲音4》太多外地選手，她認為，香港是一個充滿愛與包容的國際城市，希望大家能更加包容，不應總是排斥外來的人。她感慨地說：「一個城市要發展得更好，首先要融納五湖四海的人。如果香港哪天都沒有人來了，那才是一個悲哀。」她希望大家能多點欣賞音樂本身，而不是過於區分演唱者的語言和背景，並為同樣在《中年好聲4》打拼的外地選手打氣，直言他們付出時間和金錢來港參賽，非常不容易。

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