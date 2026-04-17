《中年好聲音4》新評審終曝光 陳潔靈回歸接替谷婭溦 嘉賓評審身份大公開有位前TVB小生

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音 4》早前因評審陣容變動而引起熱議，評審之一的谷婭溦早前在社交平台上不點名批評某位「大師」，藉她博取流量，加上傳出與另一位評審海兒疑內訌，事件發酵後，谷婭溦宣布暫別《中年好聲音4》的評審工作。此消息一出，網民紛紛猜測接替人選。今日（17日）第五位評審的身份終於揭曉。

周國豐貼出大合照

評審之一的周國豐今日凌晨在FB貼出大合照留言：「邊個係第五位評審？點解#黃日華、羅敏莊、顏聯武會驚喜出現？中年好聲音4 經典情歌之夜」，並Tag陳潔靈，而主持車婉婉更貼出合照證實。陳潔靈是《中年好聲音》的元老級評審，早在第一季曾以客席評審亮相，深受觀眾愛戴。

除陳潔靈回歸外，今集錄影更請來黃日華、羅敏莊及著名DJ顏聯武擔任嘉賓評審，連同原有的評審肥媽（Maria Cordero）、周國豐、張佳添、海兒，組成星光熠熠的「經典典情歌之夜」評審團，陣容鼎盛，讓不少觀眾大呼驚喜。

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陳潔靈亮相網民反應熱烈

陳潔靈回歸的消息獲得網民壓倒性好評，不少留言大讚：「鍾意Miss Chan Chan，有份量」、「Miss Chan Chan 好好多啦」、「支持 Miss Chan Chan」。更有網民表示欣賞陳潔靈的專業和公正：「Miss Chan Chan 真係好公道！我睇佢之前嘅評審評語！真心冇私心！希望佢今次沒有受其他外界因素干擾！繼續保持以往作風！」可見陳潔靈在觀眾心目中的地位舉足輕重。

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