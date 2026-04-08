Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭

影視圈
更新時間：16:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-08 HKT

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》播出以來話題不斷。繼早前張崇德質疑節目吸引力下降，認為評審團陣容缺乏新鮮感後，評審之一的谷婭溦日前突然宣布因工作檔期問題，將暫時退出《中年好聲音4》的評審工作，引發外界諸多揣測。鄧兆尊在YouTube節目《娛樂好好玩》中，疑似暗示谷婭溦的離開不僅是檔期問題。此外，伍仲衡近日被揣測將回歸任《中年好聲音4》評審，他亦疑似於facebook作出回應：「我已經不會回頭你別強求。」

鄧兆尊爆谷婭溦退出評審團另有原因

谷婭溦日前在社交平台表示，由於工作檔期問題，難以遷就節目錄影時間，因此決定暫時退出。然而，由於時機敏感，不少網民質疑節目組是否因應張崇德及觀眾的意見而作出變動。在吳家樂與鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》中，鄧兆尊更疑似暗示谷婭溦的離開不僅是檔期問題，可能還涉及其他「輕微原因」，例如觀眾對其評審風格的兩極反應，以及製作單位方面的考量等，令事件更添神秘色彩。他說：「等於拍劇嘅原理，有啲人話點解你搵呢個人做主角？資本方出錢話事㗎嘛，咁可能資本方覺得呢個女仔都比較有少少問題出現咗嘅話，可唔可以搵啲人頂頂佢呀？可能有呢個情形發生。」吳家樂這時做出怪笑表情望向鄧兆尊，未知是否質疑鄧兆尊說得太多。

相關閱讀：谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議

伍仲衡發文「不會回頭」疑拒絕回歸

隨著谷婭溦的退出，大眾焦點轉向由誰接任評審。去年盛傳因「搶簽洪心怡」被踢走的音樂人伍仲衡，成為網民熱議的回歸人選。然而，伍仲衡日前在facebook發文，內容寫道：「我已經不會回頭你別強求，我食慣魚翅你食罐頭，我喝酒幾秒過後馬上作嘔，請你別嫌我本身太誠實太口臭」。這段措辭強硬的文字，被外界解讀為他對出任《中年好聲音4》評審傳聞的正面回應，暗示自己無意「回頭」，似乎已下定決心，不願再沾染相關是非。

相關閱讀：何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
4小時前
02:00
宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工聲稱水缸水掣由另一工人關閉 被大律師踢爆即改口：係我閂嘅
社會
5小時前
01:09
伊朗局勢｜美伊將於巴基斯坦談判　美方由副總統萬斯率團︱持續更新
即時國際
1小時前
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求營運商盡快跟進｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-07 16:29 HKT
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
2026-04-07 09:00 HKT
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
65歲歐陽震華家族喜迎新成員 晒百日宴照片自爆身份轉變 BB顯福相身上掛滿金器
影視圈
5小時前
宏福苑聽證會︱第二輪聆訊召開
宏福苑聽證會︱接連提交85份文件延長暫停消防裝置 消防承辦商認違規「瞇埋雙眼做」︱持續更新
社會
54分鐘前
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
紅磡新海濱正式開放！270度無遮擋視維港美景 附出入口位置/前往方法
好去處
2026-04-07 13:15 HKT
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
東鐵男女逃票「交足戲」斷正 神同步「這表情」 網民怒吼：罰太輕！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前