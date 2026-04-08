中年好聲音4丨谷婭溦退出評審團有內情？鄧兆尊爆關資本方事 伍仲衡疑為回歸表態拒回頭

TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》播出以來話題不斷。繼早前張崇德質疑節目吸引力下降，認為評審團陣容缺乏新鮮感後，評審之一的谷婭溦日前突然宣布因工作檔期問題，將暫時退出《中年好聲音4》的評審工作，引發外界諸多揣測。鄧兆尊在YouTube節目《娛樂好好玩》中，疑似暗示谷婭溦的離開不僅是檔期問題。此外，伍仲衡近日被揣測將回歸任《中年好聲音4》評審，他亦疑似於facebook作出回應：「我已經不會回頭你別強求。」

鄧兆尊爆谷婭溦退出評審團另有原因

谷婭溦日前在社交平台表示，由於工作檔期問題，難以遷就節目錄影時間，因此決定暫時退出。然而，由於時機敏感，不少網民質疑節目組是否因應張崇德及觀眾的意見而作出變動。在吳家樂與鄧兆尊主持的YouTube節目《娛樂好好玩》中，鄧兆尊更疑似暗示谷婭溦的離開不僅是檔期問題，可能還涉及其他「輕微原因」，例如觀眾對其評審風格的兩極反應，以及製作單位方面的考量等，令事件更添神秘色彩。他說：「等於拍劇嘅原理，有啲人話點解你搵呢個人做主角？資本方出錢話事㗎嘛，咁可能資本方覺得呢個女仔都比較有少少問題出現咗嘅話，可唔可以搵啲人頂頂佢呀？可能有呢個情形發生。」吳家樂這時做出怪笑表情望向鄧兆尊，未知是否質疑鄧兆尊說得太多。

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伍仲衡發文「不會回頭」疑拒絕回歸

隨著谷婭溦的退出，大眾焦點轉向由誰接任評審。去年盛傳因「搶簽洪心怡」被踢走的音樂人伍仲衡，成為網民熱議的回歸人選。然而，伍仲衡日前在facebook發文，內容寫道：「我已經不會回頭你別強求，我食慣魚翅你食罐頭，我喝酒幾秒過後馬上作嘔，請你別嫌我本身太誠實太口臭」。這段措辭強硬的文字，被外界解讀為他對出任《中年好聲音4》評審傳聞的正面回應，暗示自己無意「回頭」，似乎已下定決心，不願再沾染相關是非。

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