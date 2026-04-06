何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加

TVB節目《中年好聲音4》近來熱播中，當中有不少曾做歌手的選手。80年代歌手何嘉麗近年已淡出娛樂圈，近日在社交平台分享被叫參加《中年好聲音》感到不滿一事。她在Facebook表示，早前陪同朋友購買手提卡拉OK機，朋友因害羞而請她幫忙試音。身為專業歌手的她，雖然笑言「公開唱歌要收錢」，但還是為朋友獻聲，逐一測試不同機款。沒想到，在她一展歌喉後，店舖老闆竟然對她說：「你唱得咁好，不如去參加《中年好聲音》啊！」這句說話讓何嘉麗感到不快，更直言：「我都幾火吓，我是歌手呀嘛，點會參加中年好聲音㗎！」

何嘉麗引用張學友金句

何嘉麗更在文中引用了「歌神」張學友對於曾被問題會否參加《我是歌手》等歌唱真人騷的金句，來表達自己的心聲：「正如張學友話齋『我點解要參加呢啲節目呢？啲評判都唔知識唔識嘅！』」字裡行間流露出作為一位專業歌手的骨氣與堅持。

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何嘉麗已退出樂壇享受人生

何嘉麗曾是香港電台的唱片騎師，並與鄭丹瑞、林珊珊組成DJ組合「三個小神仙」。 她於1985年簽約唱片公司並推出個人專輯，代表作包括《夜溫柔》、《無可奉告》、《情為你痴》等歌曲，但她在1992年後便淡出樂壇，轉型從事公關工作，間中仍有作客電台節目。

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何嘉麗曾拒上《流行經典50年》

何嘉麗曾表示TVB節目《流行經典50年》力邀她獻唱其經典金曲《無可奉告》，但她坦言已對唱歌失去興趣，因而婉拒了演出，她透露自己更樂意朝主持方面發展。如今的何嘉麗已告別昔日的演藝圈生活，過著寫意的日子，不時在社交網站上分享她四處旅遊的見聞。這次因《中年好聲音》而引發的趣事，也讓不少樂迷重新記起這位80年代的實力派歌手。

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