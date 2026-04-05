谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議

《中年好聲音 4》播出以來話題不斷，早前曾傳兩位美女評審谷婭溦（Vivian）與海兒疑似內訌，谷婭溦又不點名批評某位「大師」藉她博流量，惹出不少是非。谷婭溦昨晚（4日）突然在社交平台宣布將暫別《中年好聲音4》的評審工作，引起網民反憑兩極討論，更點名伍仲衡、張崇德、韋綺姍、陳奐仁、劉美君等多位資深音樂人，猜測接任人選。

谷婭溦視唱歌終身事業

谷婭溦昨晚在FB撰長文吐露心聲：「聽晚係黑白榮耀換位賽最後一集，其中一位選手嘅歌完全驚艷到我，令我覺得，唱歌，永遠都係我終身事業。所以，我亦係時候同大家講喇」。谷婭溦表示在《中年好聲音4》的評審過程中，見證了參賽者為夢想的堅持，讓她更相信音樂充滿力量。

對於離開節目，谷婭溦解釋：「由4月開始，我嘅工作真係開始排得密密麻麻，創作、演出、其他project全部一齊嚟，之後嘅時間實在好難安排得兩全其美，所以經過同公司商量之後，我暫時要告別《中年好聲音4》評審席喇。」谷婭溦承諾會繼續關注各位參賽者，並為他們打氣。谷婭溦又逐一感謝節目夥伴，包括評審肥媽（Maria Cordero）、張佳添、周國豐和海兒，稱眾人是「最好的老師們」。

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周國豐留言顯不捨

對於谷婭溦的離開，同樣擔任評審的周國豐顯得相當不捨，以開玩笑的語氣留言：「喂呀！溦溦呀！你就乜鬼掉低我哋呀！唔理你呀！Final一定要返嚟睇合體呀」。而網民的反應卻呈現兩極。

網民反應呈兩極化

不少網民在谷婭溦帖文下表示理解和祝福，留言「加油，你是最好的」、「支持溦溦老師，祝你工作順利」、「等你回歸」，讚賞她作為評審的專業和用心。但另一邊廂，有網民直言「終於了」、「Good news get her out」，批評谷婭溦的評論風格過於博出位。又有人留言建議谷婭溦：「建議你快走，專心做歌手，快啲出一首hit歌經典歌先再諗做評判」。

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