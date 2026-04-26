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中年好聲音4｜MVP蔡宓婕晉級不得民心？  可嵐復古變劉嘉玲＋邵美琪  莫家淦被嘲似侍應

影視圈
更新時間：22:40 2026-04-26 HKT
發佈時間：22:40 2026-04-26 HKT

《中年好聲音4》今晚（26日）播映「快慢二重奏」，上半場20強組成雙人隊進行慢歌對決。今集的焦點選手，一定是上集奪得MVP的蔡宓婕，今次她跟另一人氣選手吳亦偉合唱《執迷不悔》的粵語和普通話版本，最終被吳亦偉封為「老虎乸」的蔡宓婕，和拍檔奪得92分高分，蔡宓婕更率先取得襟章順利晉級。不過於網上討論區，不少粉絲都認為二人發揮不如以往，而近兩集都出現質疑蔡宓婕實力的聲音。

蔡宓婕不得民心？

蔡宓婕及吳亦偉都是今次比賽的熱門選手，吳亦偉今集大爆蔡宓婕好有氣場，於練歌時更曾試過鬧走老公。今次二人合唱王菲的名曲，取得92分高分，蔡宓婕更壓倒吳亦偉率先取得晉級的襟章。於網上討論區，卻有不少粉絲認為這次「強強聯手」卻未有太精彩的表現。其實在上集蔡宓婕唱《愛火花》奪97分贏得MVP，亦出現反對聲音，有粉絲就用《中年好聲音3》王鄭浚仁作為比較，認為後者比蔡宓婕更為優勝。

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可嵐變身劉嘉玲＋邵美琪

今集以8、90年代的歌曲作為主題，不少選手都特意穿上該兩個時代的服飾以配合主題，其中前歌手可嵐就穿上80年代很流行的闊膊西裝裙、配戴誇張頸鏈和長手套，與陳旭培合唱《一生何求》及《惦記這一些》，以聲畫合一帶觀眾重回經典劇《義不容情》的情景。主持車婉婉就大讚可嵐今次的妝容與打扮，正正是結合了《義不容情》兩位女主角劉嘉玲與邵美琪的氣質，評審周國豐更說：「扮緊個角色，好明顯！」

莫家淦被嘲似侍應

至於莫家淦與雷小雷為合唱《假如》和《是否》，兩人穿上西裝馬甲上陣，就被主持車婉婉取笑似侍應，身經百戰的莫家淦完全沒有不快，更立即表示：「幾多位？幫你安排」。到演唱完後肥媽評莫家淦的演繹比拍檔更有感情，笑指莫家淦可能「畀女飛」的經驗較多，十分搞笑。可惜可嵐和莫家淦的組合，最後都未能勝出Battle。

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