伍仲衡暗踩舊拍檔？轉發網民批評《中年好聲音4》評審留言：貼堂 早前表明無意「回歸」

音樂人伍仲衡（Harry）曾擔任《中年好聲音》系列評審而入屋，惟去年傳出他因「搶簽參賽者」風波而被「踢走」。儘管他早前曾公開表示無意回歸節目，但近日在社交平台上的一個舉動，卻再次引發網民熱議，質疑他對昔日的幾位評審拍檔的表現有不滿。

伍仲衡將網民對《中4》負評「貼堂」

伍仲衡日前於其Facebook轉發了一則網民的留言截圖，該留言向伍仲衡表示：「伍sir你幾時返TVB做《中年好聲音4》評判，而家嗰啲評判完全太唔公平，唔識做嘢，啲參賽者好慘。」伍仲衡在轉發這則充滿爭議的留言時，更配上「貼堂」二字，此舉被揣測認同該網民的負評。他還在帖文中寫道：「其實一直都收到好多朋友或粉絲，甚至在街上的市民， 對我說類似的說話，我只能衷心說一句多謝你們，各位參賽者也繼續加油。」

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伍仲衡曾表明「不回頭」

此帖一出，立即引發網民討論。不少網民認為，伍仲衡特意將批評現任評審的留言「貼堂」，是默認了該網民的說法，有「暗踩」昔日評審團拍檔之嫌。回顧去年，伍仲衡盛傳因與另一位參賽者洪心怡的合約問題，觸怒TVB而被踢出評審席位，當時事件鬧得沸沸揚揚，其後雙方都作出澄清，更指大家關係仍非常好。不過伍仲衡公開表示「不會回頭」疑拒絕回歸《中年好聲音》任評審，仍引來網民揣測。

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