伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測

音樂人伍仲衡（Harry）近年因擔任TVB大熱節目《中年好聲音》的評審而人氣急升，雖然去年初已離開《中年好聲音》評審團，但其風趣形象仍深入民心。然而，近日他卻在facebook分享了一則趣事，透露被大前輩羅家英當面錯認成另一位歌手吳國敬，引發網民熱議。有留言更將此事與他離開《中年好聲音》評審團聯想，感嘆其知名度是否大不如前。

羅家英認錯伍仲衡為吳國敬

伍仲衡在facebook上載了一張與羅家英的合照，並寫道：「有一次踢波見到家英哥， 家英哥離遠見到我， 我聽到佢講咗兩個字：阿敬」，原來羅家英將他誤認成了吳國敬。對此，伍仲衡不但沒有介意，更幽默地自嘲：「可能佢心諗，乜阿敬肥咗咁多。」他續指，之後再次遇見羅家英時，已當面澄清：「家英哥，我唔係阿敬，我叫衡仔呀！」他亦透露過去不少人都指他與吳國敬似樣。伍仲衡本人對認錯事件一笑置之，有網民笑指是否因他不再做《中年好聲音》評審而知名度暴跌。

伍仲衡與洪心怡互動大減？

伍仲衡去年初宣布不再擔任《中年好聲音》評審，曾引發不少揣測。他被傳因成立個人公司，並簽下歌唱比賽出身的新生代唱將洪心怡，疑與TVB「搶人才」而被飛出評審團，惟其後他與TVB雙方均已否認此說法。

儘管傳聞被否認，但伍仲衡與旗下藝人洪心怡的合作似乎未如預期順利。兩人合作將近一年，但近期在IG上的互動大減，伍仲衡亦久未分享洪心怡的相關帖文。

伍仲衡力捧洪心怡成績未如理想

更讓粉絲憂心的是，洪心怡的事業發展似乎停滯不前。雖然去年10月她推出了由伍仲衡監製的新歌《零分重作》，但MV在YouTube的點閱率僅得4.2萬，與她去年3月出道歌曲MV高達36萬的點閱率相比，成績大幅倒退。不少歌迷對此感到不滿，心疼洪心怡曝光率大減，只能偶爾在IG上載自彈自唱影片，或接KOL工作自我宣傳，並質疑伍仲衡的公司是否資源不足，未盡力為其爭取成績，引來外界再度關注伍仲衡離開《中年好聲音》後，個人事業及作為老闆的發展路向。

其實洪心怡去年接受《星島頭條》訪問也曾坦言，簽約前已考慮到與伍仲衡合作好處更多，感恩畢業後即有工作及明確目標。她直言公司規模小、資源不及大公司，但仍對前景充滿信心。

