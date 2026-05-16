滕麗名曾拒百萬拍三級片 獲TVB頒獎禮提名18次零得獎 揭《陀槍II》遺憾：真係唔開心

滕麗名近日接受商台節目《星光背後》訪問，大談入行 31年的心路歷程。今年滕麗名憑電影版《尋秦記》首度入圍香港電影金像獎最佳女配角，創下事業新高峰。雖然最終未能獲獎，但滕麗名直言完全沒有失望：「因為成件事已經賺咗。」此外，滕麗名更自爆曾被邀收百萬片酬拍三級片，不過她的反應是：「我淨係覺得黐線！」訪問中詳談拒拍三級片的原因。

滕麗名介懷《陀槍師姐II》沒得獎

在電視圈深耕多年的滕麗名，雖然曾兩度於大馬電視頒獎禮奪獎，但在TVB官方的「萬千星輝頒獎典禮」上，滕麗名共獲得18次提名卻全數鎩羽而歸。面對獎項得失，滕麗名表示早已習慣，但她坦承心中仍有一個遺憾。滕麗名回憶道，「攞唔到我真係習慣咗，我只係試過一年真係唔開心，就係《陀槍師姐II》陳三元畀人強姦嗰年，因為收視真係好高，我諗就算唔係角色，套劇都應該有份攞獎，嗰陣我真係好失望、好失望；自此我就同自己講唔會再失望，因為control唔到，睇化。」

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滕麗名曾拒絕百萬片酬拍三級片

滕麗名在訪談中更大爆演藝生涯的驚人秘聞。她透露在1990年代至2000年代香港娛樂圈全盛時期，曾有電影公司開出「百萬片酬」利誘她接拍三級片。面對巨額酬勞，性格保守的滕麗名斷然拒絕。滕麗名解釋，自己內心其實非常傳統，所以當年選擇參加《新秀歌唱大賽》而非《香港小姐競選》，正是因為無法接受穿著泳衣示人。滕麗名笑言，私下的她即使去沙灘也不會穿泳衣，因此對於拍攝脫戲更是完全無法接受，直呼：「我淨係覺得黐線。百萬片酬？係有，但我真係接受唔到。」

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滕麗名自嘲是復原極快的戀愛腦

滕麗名曾與魏駿傑、郭政鴻拍拖，二人都被傳因不忠導致分手，後者更疑因瞞婚令滕麗名誤當第三者。曾被外界標籤為「情路坎坷」的滕麗名，對此有截然不同的看法。滕麗名認為自己其實很幸運且灑脫，面對感情問題從不賣慘。她笑指自己的「凍齡」秘訣在於「腦霧」，即是很快忘記不開心的往事。

滕麗名自認是「戀愛腦」，但復原能力極強。自2013年與圈外丈夫朱建崑（Matthew）結婚以來，滕麗名一直生活幸福。提到13年婚姻的保鮮大法，滕麗名分享兩人會像小朋友般互動、玩「低能嘢」，並強調在另一半面前呈現最真實、最放鬆的形態，是建立安全感的關鍵。

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滕麗名戀情逐單睇？

滕麗名結婚13年無下一代不感遺憾

對於結婚13年未有生育計劃，滕麗名表現得十分豁達。她透露婚後第一年曾短暫考慮過，但最終決定維持現狀，且完全沒有遺憾。滕麗名自省是個「控制狂」，擔心如果有了小朋友，會給予孩子過大壓力，反而未必是好事。目前的滕麗名對事業與家庭現狀感到非常知足，活得既自在又優雅。

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