母親節丨周嘉洛突襲滕麗名豪宅登門送花 《愛回家》熊尚善、金城安「咀嘴」晒母子情

滕麗名與周嘉洛在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演母子，二人合作多年戲裏戲外感情要好，更情如真母子。每年一到母親節，周嘉洛便會準備一大束鮮花送給「媽咪」滕麗名，今年亦不例外，𠱁得滕麗名留言：「love u son」。

滕麗名曝光豪宅玄關

影片中，滕麗名以主觀視角拍攝，先影向門外的一雙腳，打開門後，見到周嘉洛手捧一大束鮮花，臉上掛著燦爛的笑容，驚喜現身。周嘉洛一邊走進玄關，一邊送上祝福，場面溫馨有趣。而二人的合照，見到滕麗名手捧花束，與周嘉洛作狀親吻，滕麗名一臉幸福。

滕麗名與周嘉洛在《愛．回家》分別飾演「熊尚善」、「金城安」，合作至今長達9年，二人母子形象深入民心。孝順的「兒子」周嘉洛每年趁母親節都會為「媽咪」滕麗名送上鮮花以表心意，窩心的舉動已成為二人之間的傳統。滕麗名今日在IG出PO，分享合照及影片開心留言：「這樣的孩子有誰不愛，love u son」。

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滕麗名獲建議上契周嘉洛

不少網民見到滕麗名與周嘉洛的溫馨母子情，備受感動：「好識做，讚」、「So sweet」、「kalok真係好乖仔」、「安仔真係好正」，更有網民建議滕麗名：「不如真係契咗佢做仔」、「契咗安仔做契仔啦」。另有網民錯重點留言：「好熟阿媽屋企，自己衝入去」、「你屋企玄關會唔會太靚」等。

滕麗名曾被指是「渣男磁石」

滕麗名曾被形容為「渣男磁石」，因與魏駿傑拍拖9年分手，男方火速娶內地妻。滕麗名之後與郭政鴻戲假情真，發展地下情，卻被爆出郭政鴻有內地妻女，滕麗名誤做第三者。滕麗名於2013年與圈外人朱建崑（Matthew）結束愛情長跑，在泰國蘇梅島舉行婚禮，婚後未有生兒育女，享受二人世界。

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