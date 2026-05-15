愛回家｜滕麗名宣布不演新處境劇 唔撐囝囝金城安睇淡「安Bon戀」？ 霸氣護航古佩玲

TVB 王牌處境劇《愛．回家之開心速遞》自 2017 年開播以來，陪伴無數觀眾度過晚餐時光，不僅屢創收視佳績，更成為電視台的長青標誌。然而，日前劇組證實該劇即將進入停拍階段，並由全新處境劇接棒，消息一出隨即引發全城網民高呼「不捨」。在一片感傷氛圍中，「愛回家精神領袖」劉丹（丹爺）笑言對新劇充滿興趣，更幽默呼籲同事積極「𢱑撈」；反之，劇中靈魂人物「熊尚善」滕麗名卻拋出震撼彈，斷言不會參與新劇演出。

滕麗名宣告「不演新處境劇」

滕麗名近日在直播中親自回應去留問題，明確表示自己將缺席接下來的新處境劇。她坦言：「因為我要畀大家一個耳目一新嘅感覺嘛，所以新嘅處境劇應該就冇我份嘅，希望你哋可以睇到一個全新的處境劇。」阿滕承諾團隊會竭盡全力，為《開心速遞》畫上完美句號。此外，她亦透露即將前往馬來西亞拍攝電影，外界推測這或許是她未能參與新劇的主要原因。

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滕麗名驚喜預告「潮偉」去向

直播期間，大批影迷關注劇中「善姐」的最愛——重操故業當特務的「潮偉」（袁文傑飾）會否再度現身。對此，滕麗名笑著向大家派「定心丸」，大方預告：「我相信潮偉會返嚟嘅大結局。」暗示「潮善CP」有望在劇終前重聚，為兩人的感情線寫下美滿結局。

滕麗名論「安Bon」VS「蔥Bon」

談到劇中囝囝金城安的感情，滕麗名被網民問及支持「安Bon」（金城安與 Bonnie）還是「蔥Bon」（蔥頭與 Bonnie）。她展現睿智一面，笑稱愛情難分「盲撐」與否，「『安Bon』梗係好啦，但係『蔥Bon』亦非常之襯」。至於現實中不少粉絲期待她與周嘉洛再續劇緣，阿滕笑言與這位「兒子」合作無間，但自嘲礙於年齡，兩人難以飾演情侶甚至姊弟，只能繼續以「母子檔」身份闖天下，足見兩人私下感情深厚。

滕麗名霸氣護航古佩玲

針對近期劇中演員「素素」古佩玲慘遭部分網民抨擊外貌及演技，滕麗名在直播中亦挺身而出，為後輩發聲。她強調每一位演員都非常勤力，並直言：「個樣係媽媽生嘅，佢真人唔係咁樣。其實你對一個小朋友攻擊，會唔會太狠心呢？」阿滕大讚古佩玲是個乖巧的女孩，呼籲大眾做人要有愛心，不應對年輕後輩太過苛刻。

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