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愛回家丨劉丹感觸「天下無不散之筵席」齊報名搲撈新劇延續緣份 滕麗名高呼「熊家口號」：精神長存

影視圈
更新時間：20:15 2026-05-14 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-14 HKT

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚播出第2807集。近日《愛‧回家》即將迎來大結局成為城中熱話，無綫娛樂新聞台接連兩日走訪《愛‧回家》錄影現場，訪問一眾演員感受，今晚主持王鎮泉（泉叔）將到訪熊家訪問《愛‧回家》一眾核心成員劉丹、滕麗名、呂慧儀、周嘉洛、楊明、陳浚霆、古佩玲及張景淳。作為《愛‧回家》領軍人物，劉丹（丹爺）談到《愛‧回家》即將完結自然感觸良多：「點講呢，我依家梗係唔捨得啦！不過諗深一層，天下無不散之筵席。」並笑言會寄望在新處境劇會有新嘗試，並搞笑呼籲各人：「我哋一於一齊報名！」

滕麗名指《愛‧回家》精神長存

滕麗名（阿滕）則直指《愛‧回家》精神長存：「就算話（套劇）完，其實對我嚟講唔係完，我諗我個仔（指周嘉洛）係繼續會搵我！」、「咁我覺得阿爸（劉丹）就唔使講，我由《真情》對到佢𠵱家，呢個（《愛‧回家》）精神絕對係可以順延落去。」說畢還率領眾人大叫熊家口號：「熊家精神係咩呀？見得人拜得神，唔會失禮人！」

周嘉洛感覺十年感情如真家人

至於阿仔周嘉洛，亦直指熊家關係不會變：「我覺得呢家人嘅bonding係唔會走，有幾可可以同人拍到十年嘅戲，好似真阿媽、真公公，真姨姨一樣…所以，係唔會完嘅，因為我知道大家會Keep in touch。」並順道搲撈拍攝新處境劇：「再者新嘅sitcom 睇吓可唔可以又舔到啲。」說畢引起哄堂大笑。

呂慧儀向珍姐派心心

談到《愛‧回家》暫為無綫最長壽處境劇，丹爺即與熊家所有人、陳浚霆及古佩玲一起多謝珍姐，呂慧儀更識做地向珍姐派心心。眾人在訪問最後還一起熊抱丹爺，場面感人又熱鬧。古佩玲則笑指還未正式入行之前，曾踏足過《愛‧回家》拍攝現場。
 

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