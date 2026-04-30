滕麗名捍衛12年婚姻乜都試  大爆風水命理御夫術：佢走唔甩  總監老公曾被指刻薄員工

現年50歲的滕麗名（阿滕），近年事業與愛情兩得意。她憑精湛演技在剛過去的香港電影金像獎中榮獲「最佳女配角」提名，雖未獲獎，但已是其演藝生涯的一大里程碑。戲外，她的婚姻生活更是美滿甜蜜，早前意外曝光的複式豪宅愛巢，堪稱「人生勝利組」。滕麗名近日接受傳媒訪問，大方分享與丈夫的相處之道，當中包括風水命理的「御夫術」！

婚姻保鮮大法：Happy Wife, Happy Life

經歷過早年愛情路上的波折，滕麗名如今對嫁得好老公倍感珍惜，並用心經營婚姻。她透露，維繫夫妻關係的秘訣之一，竟是借助風水命理。她信心爆棚地透露，原來她一早已帶老公出去睇風水命理，並指老公「絕對跑不掉」，可見她全天候地保護這段婚姻。

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滕麗名分享御夫術

談及與任職日資公司總監的丈夫朱建崑結婚12年依然恩愛如初，滕麗名甜絲絲作出分享，她認為夫妻間的保鮮大法在於保持童心和無間的溝通。即使兩人工作再忙，每天都會抽時間打鬧玩樂，甚至會玩互咬、躲貓貓互相驚嚇，為生活增添情趣。滕麗名認為，夫妻之間不應因疲累而疏於交流，任何話題都可以聊。此外他們還一起學習滑雪和打高爾夫球，培養了共同的嗜好和朋友圈。她更向丈夫灌輸「Happy Wife, Happy Life！」的婚姻哲學，讓他明白太太的快樂就是家庭快樂的泉源。

滕麗名：丈夫婚後仲錫我

滕麗名幸福地表示，丈夫婚後比以前更疼愛自己，甚至會因為教識她滑雪等運動令她時常受傷而感到後悔和內疚，笑稱「覺得我全身都是他整爛」。夫妻間的甜蜜互動，可謂閃盲一眾網民。

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滕麗名不搶不求活出尊嚴

對於感情，滕麗名抱持著一種豁達的人生哲學：「我相信命，是你的就是你，不是你的就不是你！我不會搶別人的東西，亦不會追求不屬於自己的東西」。這份從容與智慧，讓她在面對人生的起伏時，總能保持開朗的心境。

滕麗名曾是「渣男磁石」

然而，滕麗名幸福的婚姻背後，是歷經坎坷情路後的蛻變。她曾一度被外界形容為「渣男磁石」，她曾與魏駿傑發展九年情，一度談婚論嫁，但2007年戀情告終，翌年魏駿傑便與年輕20歲的內地女子閃婚。之後她曾與郭政鴻因戲生情，兩年後她才發現對方早已在內地結婚並育有一女，在不知情下無辜成為「第三者」。滕麗名在訪問中罕有地再談及這兩位舊愛：「一段就算分咗手嘅感情，如果拖拖拉拉，拉拉扯扯，互相咒罵，連你最基本美麗嘅回憶都冇埋…做女人要尊重你自己，你要有尊嚴，活得有尊嚴，先至可以令到你打後嘅人生會更出色。」一番話盡見其人生智慧，展示了從過去的傷痛中走出來的瀟灑與強大。

滕麗名丈夫曾被指刻薄員工

滕麗名老公朱建崑任職日資公司香港總監，早前就出現事非。一名網民自稱是朱建崑下屬，狂轟朱建崑「無良」管理，他表示：「Canon香港總監朱建崑（Matthew Chu），滕麗名老公。Canon本身返工時間已經夠早，要8:30打卡。你以為夠早可以準時收工？ 朱生話唔想「浪費」員工日間工作時間，搞咗晚間 收工後training，必須出席。明逼你OT，仲要無補水」。事件引起熱議，滕麗名隨後代老公朱建崑回應，她引述朱建崑的說法，指自己很關心同事的心情和感受。滕麗名在回應中特別提到：「我問朱生今日有冇人辭職？但今日又冇人辭職喎！」，滕麗名可謂全天候護夫。