滕麗名罕談與魏駿傑、郭政鴻舊情 自認瀟灑分手夠狠 曾被傷透仍護舊愛：唔好影響人哋家庭

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》自2025年12月31日上映以來票房勢如破竹，截至2月18日止港澳累積票房為9,3001,675，隨時有望衝破一億大關。有份參與電影版演出演員同樣備受關注，滕麗名憑電影《尋秦記》首度獲提名金像獎「最佳女配角」，她坦言：「有提名已經當贏！」近日她頻頻受訪，近日現身前新聞主播方健儀YouTube節目更罕有談及舊情，令人憶起她與魏駿傑、郭政鴻轟動一時的兩段情。

滕麗名被形容為「渣男磁石」

入行30年的滕麗名當年參加新秀出道，雖然多年拍過不少劇集，又因唱過不少兒歌而成為兒歌天后，但提到滕麗名，一定會聯想到早年她的感情生活。滕麗名在2013年與圈外男友朱建崑結婚，多年來相當恩愛，但早年情路坎坷，更曾無辜做第三者，近日因電影《尋秦記》而再度勾起滕麗名坎坷情史，當年更被形容為「渣男磁石」。

相關閱讀：尋秦記丨「善柔」滕麗名美貌不變令舊愛再捱轟？魏駿傑走樣慘被比較 郭政鴻「被消失」惹熱議

滕麗名曾在不知情下做「第三者」

滕麗名最為人熟知的一段情，莫過於與魏駿傑的九年之戀。兩人因合作《陀槍師姐》結緣，戲假情真，一度被外界視為金童玉女，已到談婚談嫁階段。不過2007年突然傳出兩人分手，魏駿傑年聲稱與滕麗名突然失去愛情感覺，直言未有結婚的打算，但翌年與年輕20年的張利華閃婚並育有女兒Jessica，因閃婚而淪為渣男的魏駿傑為生計北上發展，事業未有起色，不時因外型而被狂轟。與魏駿傑分手後，滕麗名與郭政鴻因合拍劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》撻着，更曾被傳媒拍到兩人在車廂擁吻。不過兩年後滕麗名突然自爆回復單身，郭政鴻被踢爆與內地圈外女生結婚兼已有一女，滕麗名在不知情下做了「第三者」，郭政鴻隨即被貼上「渣男」、「負心男」等標籤，事業一度受挫。後來滕麗名經朋友介紹結識Mr.Right，在2013年與金融才俊男友朱建崑結婚，雖然未有生兒育女，卻無損夫妻感情。

相關閱讀：金像獎2026｜滕麗名首獲提名最佳女配角：多謝TVB多年培育 李佳芯入圍新人獎：完全冇諗過

滕麗名：女人要瀟灑，唔好糾纏

近日滕麗名接受方健儀的YouTube頻道訪問，方健儀未有開名提及滕麗名過去兩段情：「你每次新聞一出，總係會有兩名男士伴隨喺名字旁邊，會唔會覺得好糾纏？」滕麗名中大方地回應：「做娛樂圈一定會有，通常我取決於唔好影響到人哋嘅家庭，始終人哋係有兩個家庭喺度。老實講，次次都係人哋問，我攞出嚟消費咩。」方健儀亦立刻為她平反：「我做證，係我問，唔係阿滕問，亦都唔係佢提起。」滕麗名笑說：「但唔緊要，其實呢個係人生嘅旅程，我會覺得人生嘅旅程係點樣，係睇吓你點樣之後去面對呢件事。我做到，我就話畀你聽，女人要瀟灑，唔好做糾纏。我覺得一段就算分咗手嘅感情，如果拖拖拉拉，拉拉扯扯，互相咒罵，呢樣嘢，連你最基本美麗嘅回憶你都冇埋，你真係嘥咗個十年。總之，我覺得做女人要尊重你自己，你要有尊嚴，活得有尊嚴，先至可以令到你打後嘅人生會更出色。」

滕麗名指自己的愛情觀與「善柔」有些相似：「我真係唔鍾意強求，強求真係無幸福，我覺得係你就係你，正如你條路係Push你點去行，後生嘅時候荷爾蒙作崇，嘩，鍾意就會...好鍾意好鍾意好鍾意，但要同我分手嘅話，我會忘記得你好快，係好清晰，仲狠添！」

相關閱讀：47歲滕麗名罕放閃賀錫婚 老公豪送近4萬靚酒被逼假笑留影：希望頂到多20年

滕麗名「阿Q精神」治失戀

滕麗名分享了自己獨特的「阿Q精神」失戀療癒法：「當一個人同我分手嘅時候，如果我當嗰個 moment 好唔開心，好傷心嘅時候，我會有一個想法嘅，就係呢個神燈畀一個願望我，佢話呢個人突然間嚴重意外，跟住身亡咗。跟住而家畀個願望你，就係你同佢要分手，但係佢可以執返條命。跟住我應承咗，跟住我應承咗之後呢，佢真係有返條命，我已經同佢分手，但我會默默喺度笑。我會好開心，因為你存在。」滕麗名在2013年遇上真命天子朱建崑，兩人結婚12年恩愛如昔。滕麗名在丈夫面前會完全卸下強悍的外表，直認對老公「嗲到暈」，甚至會變聲用「BB話」溝通。由於丈夫是圈外人，有時外出面對大眾的目光會感到不自在，體貼的滕麗名便教丈夫一招「OUT FOCUS（失焦）」。

相關閱讀：滕麗名兩舊愛搭晒膊頭合照親密如兄弟 同場一人大走樣被認錯陶大宇