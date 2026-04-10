金像獎2026丨《尋秦記》滕麗名首提名最佳女配角 揭秘任職999接線生、新秀歲月與坎坷情史

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV製作及提供香港免費電視足本現場直播。滕麗名自1995年出道以來演出的電視劇集無數，卻只拍過10齣電影，今年憑電影版《尋秦記》提名「最佳女配角」，是其入行30年來首次入圍角逐電影獎項。滕麗名將與《女孩不平凡》的鄧濤、《水餃皇后》的惠英紅、《再見UFO》的衛詩雅、《風林火山》的鮑起靜爭取「最佳女配角」。

金像獎2026丨滕麗名憑《尋秦記》提名最佳女配角

資深演員滕麗名憑藉在電影版《尋秦記》中再度飾演經典角色「善柔」，成功入圍第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」的激烈角逐。相隔多年，滕麗名與老搭檔古天樂（飾演項少龍）等原班人馬重聚大銀幕。她在戲中飾演的善柔，是一名身手不凡、性格獨立的刺客。作為項少龍穿越後認識的第一位知己，善柔在電影中以更成熟的形象登場，其精湛的劍術和重情重義的性格，在關鍵時刻對劇情推進起了重要作用。這次提名，不僅是對滕麗名演技的再次肯定，也喚起了無數劇迷對《尋秦記》的集體回憶。

金像獎2026丨滕麗名曾在警署工作

50歲的滕麗名出道初期用原名滕麗明，父母皆為公務員，因學業成績一般，中學畢業後任職警察部通訊員，負責999求救電話接線，以及協助警署警長或督察處理警區事務。滕麗名於1995年參加《新秀歌唱大賽》，以一曲《愛與痛的邊緣》進入前八名，同屆參賽者有陳奕迅、楊千嬅，可惜最終落敗，之後以旁聽生身份，入讀第八期TVB藝員進修班。

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金像獎2026丨滕麗名曾是兒歌天后

滕麗名加入TVB初期獲賞識，唱過多首兒歌，包括《魔法咕嚕咕嚕》、《齊來動腦筋》、《女巫學飛天》、《陽光不斷照》等，更在1998年以一曲《女巫學飛天》奪得《1998年度兒歌金曲頒獎典禮》十大兒歌金曲。滕麗名之後轉戰劇界，最初在處境劇《真情》中飾演刁蠻小姐「梁冰雪」，期後獲監製鄺業生睇中演出《陀槍師姐》系列，飾演女警「陳三元」，成為滕麗名代表作之一。滕麗名之後在《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》等表現亮眼。而滕麗名在劇集《尋秦記》中飾演「善柔」一角，深受觀眾喜愛。滕麗名近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「熊尚善」一角人氣高企，更連續多年入圍《萬千星輝頒獎典禮》的「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」等獎項。

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金像獎2026丨滕麗名曾戀魏駿傑、郭政鴻

不過滕麗名事業得意卻情路坎坷，2013年與圈外人朱建崑結婚前，曾有過幾段感情，更成為外界茶餘飯後話題。滕麗名1996年因拍攝電視劇《真情》，與任職幕後的Andrew Lai拍拖，直至1998年才分手。

滕麗名之後被形容為「渣男磁石」，因與魏駿傑合作劇集《陀槍師姐》撻著，被視為圈中金童玉女，但二人拍拖9年突於2007年傳出分手數月。滕麗名同年傳出與郭政鴻合作劇集《野蠻奶奶大戰戈師奶》，戲假情真，二人發展近兩年地下情，直到2009年滕麗名在網誌自揭回復單身，當時還爆出滕麗名誤做第三者，郭政鴻有內地妻女。

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