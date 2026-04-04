滕麗名意外曝光複式豪宅內籠 巨廳連接超大花園感覺奢華 無敵開揚山景心曠神怡

50歲的滕麗名，平日在《愛．回家之開心速遞》的角色熊尚善，總是又惡又霸度，但原來現實中她卻是一名不折不扣貓奴，對家中愛貓千依百順，她更表示「盡情鬧我啦～～係，我係怪獸貓奴」。近日滕麗名在IG分享與「主子」的生活點滴，為食慾不振的愛貓餵食，卻意外讓複式豪宅，內部裝潢全面曝光，其簡約而不失奢華的設計風格，加上巨型寬敞的露台，旋即引起網民熱議。

滕麗名餵貓意外曝光香閨

影片開頭，滕麗名抱著愛貓，透露「主子最近食慾不振」，隨後便展開一場溫馨又有趣的「餵食攻防戰」。鏡頭首先展示了豪宅的客廳區域，只見滕麗名隨性地坐在地板上，耐心哄著不願吃飯的貓咪。整個客廳空間感十足，鋪設了淺色木紋地板，配以一張舒適的淺灰色布藝沙發和深啡色地毯，營造出溫馨寧靜的氛圍。

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滕麗名複式豪宅客廳極寬敞

滕麗名的香閨，最引人注目的是客廳後方一整排的落地玻璃門，不僅引入了極佳的自然光，讓室內明亮通透，門外更連接寬闊的露台，放眼望去盡是翠綠山巒，景色怡人，可見住宅私隱度極高，環境清幽。在餵食過程中，貓咪一度調皮地跑開，鏡頭也跟隨著滕麗名的腳步，窺見了飯廳的一角。飯廳的設計延續了客廳的簡約風格，一張設計感十足的飯桌，其桌腳採用了型格的黑色金屬交叉設計，搭配同色系的木製餐椅，線條利落，充滿現代感。

滕麗名家居採光度十足

滕麗名的愛貓之後跑到樓梯，豪宅的複式間隔也正式揭曉，樓梯採用了淺色大理石鋪設，扶手則是全透明強化玻璃，這種無邊框設計大大增強了空間的穿透感，使視覺上更為開闊。牆邊安裝的嵌入式樓梯燈，既提供了柔和的照明，也為簡潔的空間增添了層次感。影片中，滕麗名從樓上走到樓下，又跟著貓咪跑上跑下，為了讓「主子」開金口，可謂是用心良苦，場面既搞笑又溫馨。

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