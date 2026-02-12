滕麗名瞓身拍戲膝蓋紅腫受重傷 疼痛難忍喘大氣慘呼：根本無力 坐輪椅出入體會人情冷暖

現年50歲的滕麗名在電影《尋秦記》飾演「善柔」一角，並憑該片在《第四十四屆香港電影金像獎」有份角逐「最佳女配角」，滕麗名公開多謝古天樂，將她由電視帶到電影圈，又稱有得提名已經當贏。滕麗名最應該多謝的其實是她自己，近日她在小紅書分享了在拍攝《尋秦記》的幕後點滴，曾經因拍攝時膝蓋受傷，要用針灸止痛，之後還要坐輪椅拍攝《愛．回家之開心速遞》，所以這次她獲得金像獎女配角提名，確是捱過不少苦楚，實至名歸。

滕麗名分享拍攝《尋秦記》受傷

滕麗名入圍金像獎女配角提名後，隨即在小紅書分享在2019年拍攝電影《尋秦記》的幕後花絮，滕麗名在身材樣貌零走樣的情況下「善柔」一角，曾獲網民大讚保養得宜，但華麗背後，滕麗名曾在拍攝途中發生意外，片中所見，滕麗名痛苦地倒在地上，膝蓋明顯紅腫起來，痛得她面容扭曲，工作人員見狀立即上前為她進行緊急冰敷處理，即便疼痛難忍，滕麗名仍強忍淚水，盡顯其硬朗本色。

滕麗名進行針灸治療膝蓋傷患

滕麗名受傷後，要在酒店房內進行針灸治療，醫生又幫她按摩小腿，每次觸及膝蓋患處，滕麗名也會大呼「好痛、好酸」，又不停喘氣，滕麗名大呻隻腳原本就有舊患，現時是傷上加傷，根本無力。滕麗名之後拍攝《愛．回家》也要坐輪椅出行，幸得陳浚霆幫手推她出入，感受到劇組演員之間滿滿的愛。雖然滕麗名在受傷期間，不時要用助行架，但仍無阻她活潑好動性格，繼續相約朋友飯局。

滕麗名跟魏駿傑分手結束9年情

滕麗名於1995年參加《新秀歌唱大賽》未能晉升五強，其後以旁聽生身份入讀1995年第八期無綫電視藝員進修班，加入TVB後，拍過不少膾炙人口的劇集，包括《陀槍師姐》系列、《尋秦記》、《一屋老友記》及近年處境劇《愛．回家之開心速遞》。滕麗名在演藝事業以外，最為人津津樂道，是她跟魏駿傑的9年情，突然於2007年宣布分手，有指是魏駿傑移情別戀，二人分手後，魏駿傑孭住負心漢罵名而返回內地發展，而滕麗名於2013年跟商人朱建崑結婚，生活幸福美滿，現時金像女配「叫糊」，獲得不少網民祝福。

