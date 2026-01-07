尋秦記丨「善柔」滕麗名美貌不變令舊愛再捱轟？魏駿傑走樣慘被比較 郭政鴻「被消失」惹熱議

電影《尋秦記》電影自從上映後即掀起回憶殺，尤其原班人馬的回歸成為最大賣點之一，連帶一舉一動都備受關注。戲中飾演「善柔」的滕麗名無論是身材或樣貌都與25年前電視版的她相差無幾，紛紛讚她為「凍齡女神」，所以不少人表示能夠在多年後，再次於大銀幕上看到「善柔姑娘」感到懷念與驚喜。「善柔」滕麗名的翻hit，連帶魏駿傑和郭政鴻兩位舊愛又再被關注。

魏駿傑外貌變化與舊愛滕麗名作比較

魏駿傑在2007年聲稱與滕麗名突然失去愛情感覺，直言未有結婚的打算而宣布分手，翌年與年輕20年的張利華閃婚並育有女兒Jessica，因閃婚而淪為渣男的魏駿傑為生計北上發展，事業未有起色，不時因外型而被狂轟。日前魏駿傑再因外貌的變化慘被圍嘲，甚至有人更將他與舊愛滕麗名作比較。

魏駿傑外貌變化太大被圍嘲

魏駿傑與滕麗名9年情結束手後，翌年與年輕20年的張利華閃婚並育有女兒，不過最後與張利華離婚收場，魏駿傑專心做單親爸爸獨力照顧女兒，更曾許下終生不再娶的承諾，專心賺錢養女。魏駿傑近年進駐抖音和小紅書，曾經做過直播帶貨，可惜因外型出現斷崖式衰老、肥腫難分的身形而成為熱話，日前魏駿傑在小紅書拍片送上新年祝福，再度因外貌變化太大而被圍嘲，魏駿傑在片中一邊講新年快樂的祝福語，一邊做出誇張兼滑稽動作，不過其發福身形令人看得尷尬，有人說：「卧槽，我居然第一眼沒認出他。」、「點解你肥得咁交關嘅？」、「點解唔管理一下身材？曾經型男一個。」、「帥哥變肥佬。」、「不近鏡都不認得。」甚至有人將他與滕麗名作比較，毫不留情地表示：「《尋秦記》中嘅滕麗名靚到呢！」、「到你就想到滕麗名。」「你前女友都演《尋秦記》了，你還在這裡蹦躂」。但也有網民為魏駿傑說話：「禮貌一點吧。不要這麼隨意評判他人的身材。尊重他人即尊重自己。」、「不是瘦子就是好的，就像有錢人問你怎麼掙不到錢一樣的道理。」

「不能沒有滕麗名」情況下捨棄郭政鴻

與此同時，有人發現在電視劇版《尋秦記》大結局關鍵人物，飾演秦國將軍「王翦」郭政鴻放走「項少龍」古天樂等人，但今次在電影版他卻無份出演，有網民揣測可能與主演之一的滕麗名有關。由於兩人在2007年因合作拍攝電視劇《野蠻奶奶大戰戈師奶》而傳出緋聞，並發展了近兩年的地下情。 然而，2009年郭政鴻被爆出已婚並育有一女，讓滕麗名在不知情的情況下成為第三者，事件導致郭政鴻形象受損，結果在「不能沒有滕麗名」的情況下，唯有捨棄郭政鴻，但滕麗名曾表示自己從未聽過，並澄清郭政鴻缺席與她無關，林峯亦稱與郭政鴻相熟，都未聽過這個原因︰「等我問一問佢。」但亦有網民表示電影版的劇情簡介其實早已交代了「王翦」的去向。電影版故事承接電視劇結局約二十年後，「項少龍」古天樂已經與家人隱居，「秦王嬴政」林峯即將完成一統六國大業。根據歷史記載，最後一國是齊國，當時主將已經是「王翦」的兒子「王賁」，因此「王翦」未有加入亦合情合理。

