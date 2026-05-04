姜濤親揭致謝「神秘人」身分 自爆中一留班惹熱議認錯：又多口咗 與炎明熹共執一咪早商量好 盧瀚霆奪三獎開心與神徒分享

《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》昨晚假亞博舉行，MIRROR繼續冧莊奪「年度組合」金奬，成員盧瀚霆（AL）、姜濤及陳卓賢亦得到好成績，AL奪「人人樂壇年度歌曲大獎」、「人人樂壇年度歌手大獎」及「年度男歌手」銀奬，共3個奬項，成為大贏家；姜濤就獲得「年度男歌手」金奬，至於陳卓賢則奪「唱作歌手」銀奬。

姜濤平常心奪金獎

姜濤今次得到「年度男歌手」金奬，他指心情沒有特別，很多謝大家的支持，自己相信每個歌手做歌的時候也不是為了獎項，是為了喜歡他們的聽眾：「有獎固然開心，但有冇獎都好我哋每個人都好努力做緊自己崗位嘅嘢。」提到他剛才致謝時表示想多謝「一個人」，佢教識我咩係真正嘅愛，而這「一個人」惹來揣測，問到是想多謝誰？姜濤說：「呢一個人可以係任何人，任何人亦都可以係一個人，因為我哋大家都係同一個世界嘅人，呢個好抽象，每位觀眾有自己嘅見解，我自己好鍾意有留白嘅空間。（你唔想講係邊個？）我鍾意大家自己去解讀，但我自己嘅解讀呢一個人可以係任何人。」Alton聽完即表示姜濤剛下台的時候時，也有問對方那個人是否是自己？姜濤即說：「我嗰時有講係Alton，因為佢都係屬於呢個世界嘅一份子。」

姜濤籲睇告白完整片段

姜濤早前出席生日會的時候，講了很多心底話，包括真實學歷，問他講完之後是否感到輕鬆不少？他表示本來心情也沒什麼特別，純粹生日會是跟歌迷交流的地方，自己只是跟歌迷傾偈。提到他自爆中一冧了兩年班惹來網上瘋狂討論，姜濤說：「係囉，咁大討論嘅，對唔住，又多口咗，本身只係同fans溝通，但我諗大家睇嘅片段唔係好完全，因為我講話冧咗兩年班之後，其實係有去讀其他嘅職專文憑，好多人解讀成我淨係讀到中一，唔緊要啦，大家想睇嘅話就睇返我生日會嘅完整片段，其實有解釋成個來龍去脈。」

姜濤操fit要睇緣份

對於他日前開直播時透露今年不會推出新歌，姜濤指是兩三個月前的決定，也深思熟慮了兩三個月才跟大家分享，雖然自己不推出歌曲，但仍是會製作，只是不會再有製作上的壓力，可更耐心去做自己想做的事情，問到是否會趁機操fit？他說：「呢個就睇緣份！（操fit都睇緣份？）咩都睇緣份，任何事情任何人都要睇緣份！」

姜濤炎明熹共執一支咪：台上大家都緊張

至於與炎明熹合作，姜濤大讚對方是一位非常優秀的女歌手，大家也屬於不太說話的人，合作的時候大家也很開心有這樣的機會，由於對方之前在其他電視台，問他是否沒有想過有機會會跟炎明熹合作？他說：「係囉，我相信我哋每個人都冇幻想過同任何人有合作，但有機會我哋都會去珍惜。」他指兩人表演時同執一支咪是事前商量，相信對方在台上也很緊張，自己在台上亦緊張，但為了表演效果，所以一起商量了這個動作，至於是否會怕「姜糖」嬲？他指每人對表演都有自己的見解，歌手只會做自己認為心目中最好的表演給觀眾。

姜濤回應名廚轟「姜糖」阻塞銅鑼灣

早前姜濤生日時，銅鑼灣聚集了逾千名「姜糖」慶祝這項一年一度的盛事，但就令HoyTV節目《煮題Cook》主持、名廚Jacky Yu（余健志）感到非常反感，在社交平台發文炮轟，認為粉絲行為已嚴重影響其他道路使用者，又指慶祝本身沒有問題，但不能接受大批粉絲們站在馬路前，大聲叫囂及舉牌，認為此舉完全阻塞行人路，姜濤表示自己不了解這件事，也不知道，回去真正了解才能給大家一個答覆，但阻到任何人也不是他們的本意，作為藝人，其實也希望每一個觀眾開心：「每個人都會有自己感受同見解，我都唔作太多評論。」至於七師傅表示發生任何事情都好，也會養他，姜濤聽罷即表示：「多謝七師傅！」

楊樂文盼與廿四味再交流

MIRROR對於在得到組合金獎，隊長Lokman(楊樂文)表示得獎也開心，多謝大家支持，希望大家會繼續看他們的作品，這樣他們會繼續做，問到今晚最開心是否跟廿四味crossover？他坦言覺得過癮：「估唔到上到台都咁好氣氛，個互動帶起大家熱情幾好玩。」若有日後機會也希望可以再與他們交流。

盧瀚霆滿意年度成績

盧瀚霆(AL)全晚得到3個奬項成大贏家，他指得到獎當然開心，回顧去年推出過的作品，符合自己想要的歌曲路向，無論是跳唱或是慢歌，每首歌都有不同的風格：「好多謝大家支持，多謝神徒投票，好多謝上一年幫過我嘅音樂團隊，尤其是Dear Jane大佬們，《你都有今日》呢首歌係自己好鍾意嘅歌，曲風上同團隊都係未試過，終於可以圓到一個小夢想，就係Dear Jane前輩佢哋幫我做歌。」AL謂日後若Dear Jane得閒，希望也可以再與他們合作。AL指很滿意今年的成績，最開心的是在頒獎典禮中看到很多的神徒，看到他們見到自己開心，自己也很滿足，自己也會努力做好今年的音樂，現在也開始籌備下一輪的歌。

盧瀚霆失金獎聽唔到噓聲

提到他去年獲「年度男歌手」金獎，但今年只得銀獎，AL指無論得到什麼獎，也是一個額外的開心：「攞到獎唔會諗係金係銀定係銅，大家鍾意自己嘅作品，見到粉絲都繼續支持自己，其實呢個先係最重要，攞到咩獎都好，攞到獎就已經好開心，都係好感恩。」對於他奪「年度男歌手」銀奬時，台下有噓聲，似是不滿他只奪得銀獎，AL指聽不到，自己也不會不開心，因為得到獎已經很開心。

周湯豪耳機失靈盧瀚霆險獨唱全首

對於剛才與周湯豪表演的時候，對方突被工作人員示意返回後台，AL解釋是對方的耳機沒有聲音，所以要馬上返回後台處理，自己當刻只知道應該是技術上的問題，因為對方第一段副歌也還未出來，有擔心自己要一個人唱完整首歌，所以自己一路跳，一路也有留意他是否有出來：「我有心理準備要自己一個唱晒，但好好彩搞掂咗，最後出返嚟，就完成咗，但我都好唔好意思，頭先喺後台我都同佢講咗好多次唔好意思，咁難得可以邀請到佢嚟做一個表演，但唔係最完善嘅表演，所以都同佢講聲抱歉。」又透露其實早在兩三年前已跟對方傾過合作計劃，不過當時因時間不合，所以未能合作，今次有好的契機促成合作，之後希望也可以再跟對方有合作的機會。

呂爵安不能控制李佳芯演《長假》

呂爵安(Edan)在出場表演時，咪高峰最初沒有聲音，他指當刻有聽到自己的聲音，笑言後來才知道咪高峰沒有聲，看到台下大家很high，心想為什麼大家那麼supportive，後來才知道原來沒有聲。對於出事後有網民指因幕後有人不喜歡他，Edan笑說：「咁犀利呀？要檢討吓喎，好彩佢又肯開返（咪）俾我！咁都未憎得我好盡！我覺得現場live就有啲咁嘅意外，當然唔希望會發生，唔會希望影響到表演，希望之後唔會，同埋我會檢討吓自己！哈哈！」對於他演港版《悠長假期》，不過女主角李佳芯日前出席活動時表示仍未落實，他指這不是自己能控制，但初步大家也有共識，也需再傾劇本，所以大家要等消息。

陳卓賢失落男歌手唔失望

陳卓賢（Ian）今年失落男歌手獎，問到是否感失望？他指自己OK，雖然他得到「唱作歌手」獎，但他坦言寫歌不是為了攞獎，稍後亦有很多歌會推出，希望大家會支持，無論這些歌是否有獎也希望大家聽，因為裏面有一些自己想表達的訊息，Ian將在7月於啟德開騷，日前演唱會門票火速售罄，他表示要多謝大家支持，現在盡力爭取加場。

江𤒹生王智德讚許志安勁

江𤒹生(AK)與王智德(Alton)跟許志安又唱又跳，兩人表示好開心，AK坦言希望下次可以約對方食飯，因為今次排練的時間不多，但開心今次可以和前輩合作，又透露跳唱表演其實是許志安揀選，Alton謂今次綵排了三日，但覺得大家的交流比自己想像中多，排練前後大家也會傾偈，問到是否覺得安仔好勁識得唱他們的歌？AK說：「佢梗係勁啦，佢唱嘅時候我都有好留心聽，同埋佢跳《REBOUND》時，好開心同佢可以有一人一part嘅solo。」Alton亦坦言開心對方看見自己也會主動走來閒談。

MIRROR今上商台破冰

另外，提到MIRROR今日將會上商台宣傳團歌，對於正式與商台破冰，姜濤表示沒有冰。又提到李啟言（阿Mo）爸爸日前因病離世， Lokman表示要給予他們空間，亦覺得任何人也要給予他們空間。

