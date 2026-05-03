chill club頒獎禮2026丨許志安合體MIRROR AK、Alton勁歌熱舞 世紀合作舞台掀高潮

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》於今晚（5月3日）盛大舉行，樂壇歌手聚首一堂，見證年度成績表揭曉。今年頒獎禮以「人人樂壇 音樂第一」為主題，除了各大獎項花落誰家備受矚目外，一眾歌手的合作舞台更是焦點所在。其中，樂壇前輩許志安（安仔）與人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong、AK）、王智德（Alton Wong）及IdG Bubbles的世紀同台演出，合作跳唱《翻騰》及《Rebound》，成為全晚最驚喜的環節之一，眾人充滿火花的表演引爆全場氣氛，觀眾亦不停歡呼。

許志安與MIRROR AK、Alton跨代合體

表演以《翻騰》作序幕，AK首先登場，在迷幻的燈光下以型格舞姿演繹歌曲，其後許志安現身，二人背對背的畫面充滿張力。隨著強勁的節拍響起，Alton與IdG Bubbles亦加入舞台，隨即帶來快歌《Rebound》，將現場氣氛瞬間推至高峰。

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許志安寶刀未老舞台魅力震撼全場

58歲的許志安寶刀未老，穿上型格的黑色透視花紋外套，頭戴紳士帽，台風穩健，舞步強勁有力，完全不輸兩位年輕後輩。而AK與Alton亦全力以赴，展現出超卓的舞台實力，舞姿俐落，充滿爆炸力。三人與一眾舞蹈員在台上大跳連串精心編排的舞蹈，動作整齊劃一，默契十足，將現場氣氛炒至最熱。跨越世代的合作擦出了耀眼火花，為觀眾帶來極具衝擊力的視覺與聽覺享受。

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