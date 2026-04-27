許志安忽然暴瘦身軀超薄  前臂奀如藤條觸目驚心  全面復出不容有失壓力爆煲？

現年58歲的歌手許志安，自2013年與樂壇天后鄭秀文（Sammi）結婚後，近年在香港樂壇沉寂一時。早前他正式宣布加盟新公司，並推出最新廣東單曲《信天翁》，積極重啟演藝事業。然而，近日一張為電台節目宣傳的最新照片流出，其狀態卻引起了廣泛關注和擔憂。

許志安忽然激瘦顯憔悴

從照片中可見，許志安為5月1日的電台節目《許志安的自主人生》宣傳。他整個人與以往的健碩形象判若兩人，明顯激瘦了至少兩個碼。過去他那厚實的身軀和粗壯的手臂已消失得無影無蹤，取而代之的是單薄的身形，牛仔褸下的手臂顯得相當纖幼，情況令人擔心。

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許志安面頰凹陷現火車軌

除了身形劇變，許志安的面貌亦有顯著改變。他額上的皺紋變得深刻，法令紋亦顯而易見，兩邊面頰更呈現凹陷狀態，憔悴之情無法掩飾。照片曝光後，不少網民擔心他的健康是否出現了問題，亦有網民猜測，許志安今次全面復出，或者覺得不容有失，因此而壓力過大而暴瘦。

許志安比鄭秀文女性化？

許志安與鄭秀文的婚姻一直是外界焦點。兩人由1991年相戀，歷經分手、復合再到結婚，走過超過30年的高低起伏，曾被譽為「香港最後一個童話」。鄭秀文早前罕有地談及夫妻生活細節，笑言：「我個人好粗魯，成個男人咁㗎喎，佢有時候女性化過我。」一言道出兩人私下的相處模式。

許志安鄭秀文曾分開10年

近年，在鄭秀文的支持和鼓勵下，許志安逐步復出。2024年，他更擔任鄭秀文演唱會的嘉賓，夫妻同台合唱，標誌著兩人關係已完全修復。對於曾經分開10年，鄭秀文也曾感言一切是時機的安排，最終緣份讓他們重新走在一起，至今已結婚11年。如今許志安重新出發，其身體狀況自然成為大眾關心的又一焦點。

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