鄭秀文罕談與許志安相處之道 自認粗魯似男人 靠每晚「一件事」維繫逾30年感情

鄭秀文（Sammi）近日頻頻為電影《夜王》進行宣傳工作，日前鄭秀文接受鄭裕玲的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問，罕談與許志安夫妻的生活：「我個人好粗魯，成個男人咁架喎，佢有時候女性化過我。」許志安和鄭秀文在1991年開始拍拖，經歷過拍拖、分手、復合，再到結婚至今已經超過30年，兩人曾被人形容為香港最後一個童話。

這個童話因許志安出軌而幻滅

不過這個童話因許志安出軌而幻滅，在2019年許志安被爆背住搭上黃心穎展開「安心事件」，許志安自言是「壞咗嘅人」並公開向太太道歉，鄭秀文選擇原諒老公的不忠：「我們在婚姻中走進更深處，婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖，當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。」近年許志安逐漸復出，鄭秀文也公開為他打氣， 2024年，志安更在鄭秀文的演唱會上擔任嘉賓，兩人同台合唱。

鄭秀文自認好粗魯成個男人

在訪問中，鄭裕玲說：「好想知道你同許志安係點樣開始嘅？」鄭秀文笑笑口說：「由喺華星嘅時候開始拍拖，嗰時懶係要地下情，其實who cares諗返轉頭。（嗰時係要地下情架。) 嗰陣時好似係，但係而家就唔同，咪就係嗰時開始，好細個，前前後後都30年。我哋拍咗拖10年左右，後尾分開咗都差唔多10年，而家結咗婚一齊又差唔多10年囉。」問到有否好浪漫的故事可以分享？鄭秀文說：「我個人好粗魯，成個男人咁㗎。（咁你另一半浪唔浪漫？) 佢有時候女性化過我，我成個男人，我哋交換。平時生活嗰啲小點滴係咪就係嗰種小浪漫，不如唔好講浪漫，講小習慣啦，好骨痺。」鄭秀文稱每晚都盡量一齊夜晚食：「我哋都會着重一齊食飯。因為一齊食飯每日我都一定會問佢『你今日有咩小點滴或者小趣點，今日遇到咩人，你有啲咩可以分享？』咁呢個小趣點就係我哋晚飯時刻一定要分享囉，今日遇到啲咩人，有啲咩事呀，有啲咩困難，有啲咩開心，有啲咩唔開心，咁我覺得呢樣嘢對我嚟講好緊要，分享個感受，分享你每一日既經歷。咁有時又會問下『你o唔ok呀？或者近排你個心開唔開心呀？因為我覺得人個精神世界開唔開心，個心靈健康好緊要，咁我覺得作為伴侶，呢一方面嘅關顧好緊要。生活上嘅嘢我唔識架，煮飯我識但係我唔鍾意成日入廚，所以生活上嘅安排我就好差既，但係我喺精神上同情感嘅支援，我覺得作為伴侶，我唔謙虛喇，我覺得我係足夠，但係生活上嗰啲噓寒問暖，我就唔係好擅長。」

鄭秀文關心心靈關顧

鄭裕玲再問道：「咁生活上係你照顧佢多啲，定係佢照顧你多啲？」鄭秀文說：「生活上我覺得佢照顧我多啲喎，佢打點啲嘢好啲，因為我對於生活上一啲好細微嘅嘢我會好乳糖不耐性，我會好不耐煩，要我處理同安排一啲生活上嘅嘢我唔係咁鍾意，我識做但係唔係咁enjoy。雖然我覺得安仔都未必一定好enjoy，但係佢知道我既然我唔係咁鍾意做，咁佢會去take care多啲，同埋佢會做得妥貼啲嘅嘢。但係精神世界或者心靈既關顧就係我好關心嘅，關心嘅嘢我就會做得好足，我好自覺呀。」鄭裕玲提及當年一班女性好友得知鄭秀文與許志安復合感到好開心一事，對此鄭秀文說：「其實真係唔知，我覺得係個timing嚟嘅，其實又完全唔刻意，咁但係分開咗嗰10年，其實當中都有諗過係咪會再一齊返嘅，咁但係始終大家都冇行動，你話個腦嘅精神世界有冇諗下，咁都有諗下嘅。不過就冇咁嘅機遇囉，咁人生最終嘅安排就有個機會撞得返，跟住又覺得，就係咁囉。（眨下眼過咗咁多年，見到你而家好開心，好戥你開心。) 係呀，咁又結咗婚11年。」

許志安2013年在鄭秀文生日求婚成功

鄭秀文於1989年參加新秀比賽得獎後加盟華星唱片，與師兄許志安一見如故。兩年後因合唱《其實你心裡有沒有我》後傳出緋聞，不過兩人沒有承認戀情。直到1998年，鄭秀文終於公開承認與許志安感情穩定，隨時都有可能結婚，可惜在2004年情人節前夕，許志安高調表態與鄭秀文分手，分手後的數年間，許志安也曾與他的助理潘恆章及模特兒余德琳（Michelle）拍拖，而這段時間鄭秀文卻驚爆患上抑鬱症，閉關一段長時間。直至2007年許志安爸爸去世，鄭秀文曾去致祭，因而有傳兩人低調復合。到了2009年，二人同行出席張衞健婚禮，張衞健當時更向傳媒公開稱希望二人開花結果，同年12月，鄭秀文開騷邀得許志安擔任嘉賓，合唱經典歌《其實你心裏有沒有我》兼在台上打情罵俏，復合消息傳得更甚。2010年許志安宣布與余德琳分手一個月，當時傳許志安被指鄭秀文密會，故導致分手，但鄭秀文澄清與許志安分手後從沒有一起過，直到2011年3月，兩人被拍到在餐廳約會，並承認已復合。2013年，許志安在鄭秀文生日求婚成功，同年在峇里島舉行婚禮，但鄭秀文經理人郭啟華事後透露，兩人在峇里島沒有任何簽字儀式，直至2014年安仔終默認已婚，２015年音樂人許志安和鄭秀文與音樂人許愿聚會，隨後許愿於社交平台寫道：「鄭秀文告訴我說：「你可以叫我許太了。」