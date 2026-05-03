ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤、Gigi炎明熹世紀同台 深情對望、共用一咪掀全晚高潮

chill club頒獎禮2026丨ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》於今晚（5月3日）盛大舉行，本屆以「人人樂壇 音樂第一」為主題，一眾歌手的跨單位合作舞台成為全晚焦點。其中，MIRROR人氣王姜濤與新生代小天后炎明熹（Gigi）的首度同台演出，更因二人充滿火花的互動，引爆全場尖叫！

姜濤、炎明熹罕有同台

在萬眾期待下，姜濤登場表演，演繹其作品《作品的說話》。舞台上，姜濤身穿全黑型格戰衣，展現極強舞台感染力；炎明熹（Gigi）在迷幻的紫色燈光下登場，獻唱個人單曲《風旅》。炎明熹以其空靈且穿透力的歌聲，完美駕馭歌曲的意境。

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chill club頒獎禮2026丨姜濤、炎明熹同台逐格睇？

姜濤、炎明熹深情對望共用咪高峰

姜濤、炎明熹首度合體，合作演繹《Colors in the Air》及《Master Class》。合唱時，姜濤突然走近炎明熹，二人近距離深情對望，並共用炎明熹手上的咪高峰合唱。這突如其來的「世紀對望」瞬間點燃全場氣氛，引來粉絲們尖叫。兩位頂尖偶像的合作，為觀眾帶來了極大驚喜，成為本屆Chill Club頒獎禮最令人難忘的時刻之一。

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