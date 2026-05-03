ViuTV chill club頒獎禮2026丨姜濤首贏Anson Lo奪男歌手金獎：多謝一個人教識我真正嘅愛

ViuTV年度音樂盛事《CHILL CLUB推介榜 年度推介25/26》於今晚（5月3日）在亞博舉行。本屆以「人人樂壇 音樂第一」為主題，所有獎項均由樂迷一人一票投選，競爭相當激烈。全晚焦點之一落在「年度男歌手」獎項的爭奪上，最終由人氣男團MIRROR成員姜濤，力壓隊友「教主」Anson Lo（盧瀚霆），奪得年度男歌手金獎，姜濤在台上的感言引起討論。

姜濤力壓Anson Lo奪男歌手金獎

「年度男歌手」獎項向來是姜濤與Anson Lo之爭，賽前大熱之一的MC張天賦首先獲得銅獎；其後，銀獎由呼聲極高的Anson Lo奪得，他上台時感謝ViuTV、公司、團隊、MIRROR兄弟以及一直支持他的「神徒」（粉絲稱號），並承諾會繼續在歌舞路上努力。壓軸揭曉的金獎，最終由姜濤首度奪得。當宣布結果一刻，全場「姜糖」（粉絲稱號）歡呼雷動，姜濤從容步上舞台。

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姜濤得獎感言藏玄機？

剛過完27歲生日的姜濤，在發表得獎感言時，除了感謝公司、經理人團隊及粉絲外，更罕有地真情流露。他坦言26歲是人生中最艱難的一年，幸好已經跨過。接著，他感性地說：「我心裡面好想多謝一個人，係佢教識我咩係真正嘅愛，教識我點樣變成一個更加好嘅人。」這段意有所指的發言，並未公開對方的身份，隨即在網上「留言區」引發觀眾瘋狂揣測。

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姜濤續說：「相信27歲嘅姜濤，嚟緊一定會比以前任何一年更加好！」言詞間充滿對未來的期盼。由於他以往鮮有提及感情世界，這次突如其來的「愛的宣言」，讓不少網民及樂迷猜測他是否藉著得獎舞台，低調向「神秘女朋友」致謝，為頒獎禮掀起另一高潮。

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