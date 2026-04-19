金像獎2026丨麥浚龍執再度落敗新晉導演 《風林火山》4億巨製狂掃幕後大獎成贏家

金像獎2026／Juno麥浚龍／新晉導演丨第44屆香港電影金像獎將於今晚（4月19日）盛大舉行，ViuTV 99台將於晚上7時30分現場直播。本屆「新晉導演」獎項競爭激烈，其中，憑藉耗資4億、製作長達八年的警匪巨作《風林火山》提名的麥浚龍（Juno），無疑是本屆最具話題性的人物之一。從音樂界的「壞孩子」到影壇備受矚目的新銳導演，麥浚龍每一步都充滿爭議與傳奇色彩。《星島頭條》為您深入剖析他的富二代背景、與模特兒女友戴庚玲（Janine）的十年愛情長跑，以及《風林火山》背後的種種是非。

金像獎2026丨麥浚龍父親是富商麥紹棠

現年42歲的麥浚龍是名富二代，其父親是富商麥紹棠，家境優渥。2002年，麥浚龍以歌手身份出道，他曾被指憑藉父親的財力獲得大量宣傳資源，卻也因此招致「買獎」、「買粉絲」的負面批評。麥浚龍在2013年憑電影《殭屍》獲提名《第33屆香港電影金像獎》，今次麥浚龍再憑《風林火山》提名「新晉導演」，最終落敗而回，不過《風林火山》先後獲得「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳音響效果」、「最佳男配角」與及暫成大贏家。

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金像獎2026丨麥浚龍執導《殭屍》一洗負評

麥浚龍後來轉向非主流音樂，憑藉《耿耿於懷》、《念念不忘》及與謝安琪合唱的《羅生門》三部曲，成功在樂壇奠定其獨特的暗黑風格，備受好評。2013年，麥浚龍首次執導電影《殭屍》，將港產殭屍片以全新美學風格呈現，口碑票房雙收，成功轉型為電影導演，一洗昔日負評。

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金像獎2026丨麥浚龍與混血女友拍拖逾十年

麥浚龍過往的緋聞不多，較為人知的是曾在2008年阿嬌（鍾欣潼）陷入低谷時給予支持，兩人一度傳出戀情。

在感情方面，麥浚龍與大他兩歲的中英混血模特兒女友戴庚玲（Janine）相戀超過十年，感情穩定。兩人於2010年因拍攝MV撻着，戀情曾有過短暫分手，但於2013年復合後更見穩固。期間雖有傳聞，但麥浚龍澄清分手與第三者無關。目前，麥浚龍與女友戴庚玲雖未有結婚或生育計劃，但感情依然甜蜜，戴庚玲更不時在社交平台公開放閃。

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金像獎2026丨《風林火山》爭議不斷

《風林火山》是麥浚龍傾注心血的野心之作，但歷時8年製作、耗資4億，從開拍到上映爭議不絕。動作指導熊欣欣公開炮轟其為「心理變態的作品」，直指導演不顧演員安全；同時，屢傳麥浚龍與演員不和，更有傳任賢齊因拍攝受傷與導演爭執後，戲份被全數刪除。著名導演王晶亦曾批評他「靠父幹」。電影上映後口碑兩極，視覺風格獲讚，但敘事被批混亂。儘管如此，電影依然橫掃本屆金像獎12項提名，成為提名大贏家，足見其受到業界肯定。

在今晚的「新晉導演」獎項上，麥浚龍將面對來自多位實力強勁的對手。他的競爭者包括同樣憑《世外》入圍的吳啟忠、執導《他年她日》的龔兆平、以《女孩》首次擔任導演的影后舒淇，以及共同執導《UFO 離奇命案》的郭家禧和李振傑。

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