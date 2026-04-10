金像獎2026｜舒淇憑《女孩》提名導演獎 自揭家暴瘡疤 由三級片影星轉型 情路坎坷情歸馮德倫

金像獎2026／舒淇／女孩／最佳導演／新晉導演丨第44屆香港電影金像獎將於4月19日晚上7時30分舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。本屆其中一大焦點無疑落在首次執導即大放異彩的金馬影后舒淇身上。她憑藉籌備十年、深刻描寫個人成長經歷的電影《女孩》，一舉提名「最佳導演」及「新晉導演」兩大獎項，與陳可辛等資深名導同場競技。

金像獎2026丨舒淇提名導演獎項對手強勁

舒淇將以新晉導演之姿，迎戰一眾強勁對手。在「最佳導演」的角逐中，她將與《世外》的吳啟忠、《再見UFO》的梁栢堅、《私家偵探》的李子俊和周汶儒，以及聯合執導《醬園弄・懸案》的陳可辛和韓帥等資深電影人一較高下。同時，在「新晉導演」獎項上，她的競爭同樣激烈，對手則包括同樣憑《世外》入圍的吳啟忠、《他年她日》的龔兆平、《風林火山》的麥浚龍，以及《UFO 離奇命案》的郭家禧和李振傑，賽果備受關注。

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金像獎2026丨舒淇執導《女孩》撕開童年瘡疤

電影《女孩》不僅是舒淇的導演處女作，更是一部融入其真實生命歷程的半自傳式電影。故事背景設定在80年代的台灣，講述家境貧困的少女林小麗（白小櫻 飾）在煙塵蔽日的港口小城，面對著酗酒並有暴力傾向的父親（邱澤 飾）和堅韌的母親（9m88 飾），渴望逃離黑暗的現實。直至她遇見了活潑的轉學生李莉莉（林品彤 飾），生命才初次照進陽光。

舒淇坦言，這部電影源於她對童年創傷的直視，包括家境窮困及父親家暴的經歷。她在撰寫劇本時曾數度痛哭，但她更希望觀眾能從中看到被家暴者將往事公開的勇氣。這部作品不僅讓她與自己的過去和解，更是在拍攝過程中，透過演員的演繹，達致了與母親的和解。該片早已在國際影壇備受肯定，曾入圍《第82屆威尼斯國際電影節》主競賽單元，並為舒淇贏得《第30屆釜山國際影展》最佳導演獎、2026香港電影導演會年度頒獎典禮「新晉導演」，成績斐然。

金像獎2026丨舒淇從叛逆少女蛻變成影后

舒淇（原名林立慧）出身於台灣一個清貧家庭，母親在18歲時便生下她。由於父親酗酒及家庭暴力，她的童年充滿恐懼與不安，促使她成為一個叛逆少女，並在16歲那年離家出走，獨自到香港闖蕩。

為了賺錢養家，舒淇初到香港時曾被安排拍攝三級片及大尺度照片，留下了「艷星」的烙印。據導演王晶憶述，舒淇在台灣時已曾被圈中大哥柯俊雄利用，在電影《靈與慾》中強加床戲。後來王晶及文雋看中舒淇的潛質，欲帶她來港發展，卻遭到柯俊雄的阻撓，甚至引發官司及江湖人士要脅。

幸而，1996年的電影《色情男女》成為她事業的轉捩點。舒淇在片中飾演一位三級片女星，與張國榮的精彩對手戲，讓她一舉奪得香港電影金像獎「最佳女配角」和「最佳新人」兩項大獎，成功轉型為實力派演員。其後憑《最好的時光》於第42屆金馬獎奪得「最佳女主角」。

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金像獎2026丨舒淇曾經歷多段苦戀

在鎂光燈背後，舒淇的感情生活同樣備受關注。她曾與黎明因電影《玻璃之城》相戀，但這段地下情維持了七年，最終因對方始終未有名份而結束。之後，她與張震、王力宏的緋聞亦曾是一時熱話，有傳舒淇因拍過三級片，因此不受多位男友的家人喜愛，多段失敗的戀情令她受盡傷害。

經歷情路的跌宕，舒淇最終情歸相識二十年的「男閨密」馮德倫。 兩人在2016年宣布結婚，沒有盛大婚禮，只有一份率性的結婚啟事，震驚外界的同時也收穫滿滿祝福。婚後生活雖然低調，但從社交平台上夫妻間的有趣互動可見，這段從友情昇華的愛情，在平淡打鬧中洋溢著幸福。對於生育，舒淇抱持「隨緣」的態度，認為婚姻不一定需要孩子才能完整。

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