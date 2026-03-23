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導演會頒獎禮2026｜舒淇被劉偉強揭遲到10小時 「新晉導演」認唱歌渣拒同老公馮德倫合唱

影視圈
更新時間：13:16 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:16 2026-03-23 HKT

在「2026香港電影導演會年度頒獎典禮」上，「新晉導演」得主舒淇被頒獎嘉賓劉偉強大爆30年前「耍大牌」，約她早上10點見面，誰知她晚上8點才出現，皆因她前一晚飲醉酒不知醒。

關錦鵬成「榮譽大獎」得主

舒淇受訪時表示劉偉強經常重提這件往事，她承認當年的確飲醉酒，第二日下午聽到電話響才記得此事；那時她身在台中，立即趕到台北，笑指無刷牙無化妝，「好邋遢！」她指拍攝《女孩》時沒想過獲獎，一心想拍攝順利，不超支，自覺是幸運女孩，形容自己是「最老的新導演」。舒淇有10多年沒有拍攝香港電影，她表示好想拍，不知道為甚麼沒有人找她。想與誰合作？她即戲言不是劉偉強就可以。談老公馮德倫出新歌，夫妻可有機會合唱？她稱唱歌不是專長。

此外，大會頒發「榮譽大獎」予關錦鵬導演，特別找來胡軍任頒獎嘉賓；胡軍表示鄭保瑞、文雋費心，早早就找他，剛好他來香港出席活動，非常榮幸能頒獎予關錦鵬。

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