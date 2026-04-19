金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 王丹妮低胸力撼新生代演員 李佳芯大晒迷人鎖骨迎戰

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。今日下午4時30分，一眾電影人、頒獎者、提名演員、幕後人將會盛裝亮相，踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，為頒獎典禮揭開華麗序幕。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況（YouTube直播連結：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》亦將直擊紅地氈環節。

金像獎2026紅地氈詳情

金像獎2026焦點提名電影與演員

金像獎2026紅地氈精彩照片Part 1

金像獎2026紅地氈精彩照片Part 2

重溫香港電影金像獎2025紅地氈盛況

第44屆香港電影金像獎紅地氈的網絡直播將由下午3時30分搶先開始，觀眾可透過「香港電影金像獎」及「SpotiTalk」的官方YouTube頻道，直擊紅地氈的台前幕後。大會今年邀得全新網上平台主持陣容，由身兼演員及主持的吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin），以獨特視角帶領觀眾「UNLOCK 紅地氈時刻」。

屆時，預計一眾獲提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演員候選人，以及多位著名導演、編劇及電影工作者將會現身，星光熠熠，絕對是年度最不容錯過的娛樂盛事。

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金像獎2026大會日前公布紅地氈直播安排的詳情。

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ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊金像獎2026紅地氈盛況。下午3時半，紅地氈環節正式開始前，大會今年特設的「UNLOCK 紅地氈時刻」網上直播已率先啟動。由全新主持組合吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），聯同三位活力新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin）帶領觀眾遊走文化中心外圍。五位主持輕鬆互動，四處打卡，以獨特視角為觀眾預熱，揭開紅地氈盛況的序幕。第44屆金像獎頒獎禮於香港文化中心舉行，電影《尋秦記》角逐多個獎項，分別「最佳男主角」、「最佳女配角」、「最佳電影」、「最佳服裝造型設計」、「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳音響效果」、「最佳動作設計」、「最佳攝影」、「最佳剪接」和「最佳原創電影歌曲」。有粉絲特意租遊艇掛上「最佳電影尋秦記」及「古萱世一」的海報，力撐電影得獎。

王丹妮身穿低胸長裙現身金像獎紅地氈

王丹妮身穿低胸長裙現身金像獎紅地氈，第二次擔任「最佳衣着奬」評判的她得榮幸，她表示不可選自己，不過為尊重場合和身份，一定會着得靚。問到評審準則？她指有自信，大家最好在紅地氈上擺出代表自己最有自信的甫士。問到會否對廖子妤這些老友加分？王丹妮指自己很公平，但對廖子妤有信心認為對方一定會着得靚，提到對方昨日得知是她擔任最佳衣着評判後表示會傳訊息給她，王丹妮神秘表示不告訴大家，又坦言期待對方的衣着，因知她要求高。提到《夜王》導演版，王丹妮表示未有時候看，問到是否會讓老公睇戲中有床上動作戲，她指一早有向老公「報案」，若他返港會邀他看，他亦好明白和支持她的工作。她又指現在街上很多人叫她的角色名「Co Co」，演員生涯有具代表性的角色誕生也感開心。

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金像獎2026競爭激烈，多部電影作品備受矚目。由麥浚龍執導的《風林火山》以12項提名領跑，成為大熱；而《尋秦記》、《金童》、《再見UFO》、《世外》及《醬園弄‧懸案》亦成功入圍角逐「最佳電影」殊榮，實力不容忽視。

演員獎項方面，戰況同樣精彩。古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部電影雙料提名「最佳男主角」，將與《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝，以及憑《像我這樣的愛情》首度入圍的陳家樂，一同競逐影帝寶座。影后寶座之爭亦相當激烈，入圍者包括《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡，以及《贖夢》的陳法拉。五位實力派演員將會競逐影后殊榮，后座花落誰家，拭目以待。

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金像獎2026提名演員造型照？

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在期待今屆盛事之餘，不妨一同重溫去年第43屆金像獎紅地氈的璀璨星光。當時由沈殷怡與強尼擔任主持，一眾巨星盛裝出席，包括夫妻檔現身的梁朝偉與劉嘉玲、擔任「最佳衣着獎」評審的王丹妮、型格登場的Marf邱彥筒，以及妙語如珠的劉青雲等。當時大熱電影如《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》的團隊亦是紅地氈焦點。

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