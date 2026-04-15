77歲向華強爆火熱閨房秘密 同老婆分房瞓逾十年反添性趣？ 向太曾揭老公性能力強

現年77歲的影視大亨向華強與妻子陳嵐（向太）結婚多年，向來是圈中形影不離的模範夫妻，恩愛形象深入民心。但近日向華強在社交平台卻語出驚人，自爆兩人已分房睡超過十年，直言「分房睡的好處，是你想像不到」，引發網民熱議。對此，向華強大方分享了他的「婚姻保鮮之道」，而向太更曾揭開兩人雖分房但感情依舊火熱的閨房秘密。

向華強與向太分房瞓逾10年讚好處多

向華強解釋，隨著年紀增長，分房睡是人生一個自然階段。他透露自己從五、六十歲起便開始與向太分房而眠，主因是兩人作息大相逕庭。注重養生的他每晚11點前必須入睡，且對聲音極為敏感，稍有動靜便會醒來；相反，向太習慣凌晨一、兩點才睡，睡前還愛滑手機。為了互不干擾、確保彼此的睡眠品質，分房成為了最佳選擇。向華強認為，這並非感情生變，而是熟齡夫妻尋求舒適生活的方式。

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向生稱年紀大易醒要有各自小天地

除了作息差異，向華強亦視分房為夫妻關係的「緩衝區」。他坦言，若夫妻時常因小事爭執，「我說一句，你懟我一句，這就很大問題」，分房能讓雙方各自冷靜，避免衝突升級。他笑稱，兩人除了睡覺的幾小時外，工作、應酬幾乎形影不離，「我們時間聚著太多了」，因此睡眠時的短暫分開不成問題。他總結道：「我覺得夫妻之間，各有各的小天地是最好的」，推薦有條件的熟齡夫妻嘗試這種能減少衝突的生活模式。而網民亦認為向華強和太太分房瞓，不需秒秒共對，或許會更增添夫妻性趣。

向太陳嵐呼籲女性用情趣用品

有趣的是，分房睡似乎完全無損兩人的親密關係。向太曾拍片分享閨房秘密，笑著透露：「向華強不好意思說自己很強，我人生的第一次高潮，就是他（向華強）給的。」她更驕傲地說：「所以我們才可以那麼久啊！」直指性生活的高度契合與滿足，是感情長久保鮮的關鍵。向太更大膽建議，已婚女性若遇上不懂配合的伴侶，不妨在他面前使用情趣用品，她認為性生活是雙方共同投入的樂趣，這種契合正是維繫感情的重要基石。

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