「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲

向太陳嵐與影業大亨向華強結婚逾40年，感情依舊堅若磐石。向太近日在小紅書發布一段影片，暢談夫妻相處與兩性關係。她在影片中不僅自爆「人生第一次高潮」的私密細節，更化身兩性導師，鼓勵所有女性應正視並大膽表達自己的生理需求，不該有任何「性羞恥」。

向太揭閨房秘辛「第一次高潮」

影片開頭，向太就笑著透露與向華強的閨房秘辛：「向華強不好意思說自己很強，我人生的第一次高潮，就是他（向華強）給的。」隨後她更語帶驕傲地說：「所以我們才可以那麼久啊！」直言性事上的契合與滿足，是兩人感情能長久保鮮的關鍵之一。

向太：很多女性不知道甚麼叫高潮

話鋒一轉，向太點出現代許多女性在兩性關係中面臨的困境。她表示，很多女性甚至不知道甚麼叫高潮，將性行為只當成「妻子的工作」，完全無法樂在其中。她更犀利駁斥「三十如狼，四十如虎」的傳統說法，直言：「如果沒有試過有高潮，那也就不存在如狼似虎了。」對於這種現象，向太將部分原因歸咎於伴侶的自私。她批評許多男性只顧自己的感受，「他出來，他就好了，他就舒服了，他不理你」，完全忽略了女性的需求。

向太呼籲女性為性需求發聲

因此，向太強烈呼籲女性要勇敢為自己的性需求發聲，「應該明目張膽地去談」。她亦強調：「這屬於你人生快樂的泉源，你有資格、有權利去享受。」她認為，當夫妻雙方都能在性事上感到滿足，感情自然會更好，也能減少婚外情的發生。她甚至大膽建議，已婚女性若遇到不懂配合的伴侶，不妨在他面前使用情趣用品，「打開他的眼界，說『我示範給你看』！」向太總結道，性愛是對感情的契合，必須是雙方共同投入、一起享受的趣事。她鼓勵女性拋棄舊枷鎖，不應該有任何的性羞恥，要勇敢拿回身體與慾望的主導權。

陳嵐曾大讚向華強性能力強

其實陳嵐並非首次大談性生活及對性的看法，她曾表示，認為和諧的性生活是婚姻長久的基石。她以自己和向華強結婚逾40年依然恩愛為例，自爆閨房秘辛，並盛讚丈夫年近八旬仍「真的很強」，直言性事契合是感情保鮮的關鍵。針對現代婚姻，向太觀點鮮明，她強烈反對「無性婚姻」，認為若男方身體正常卻拒絕親密行為，即代表缺乏愛情。因此，她大膽鼓勵年輕人「婚前試婚」，以確保雙方性事和諧，避免婚後不合而離婚。同時，她也呼籲女性應拋棄「性羞恥」，勇敢正視並表達自己的生理需求，為自己的「性福」發聲。

