向太爆料曾救濟「爆紅大灣仔」：他連飯都吃不起  出手談判助解困  娶親兒女友反送不菲禮金

有「影壇大亨」之稱的向華強太太陳嵐（向太），近年轉戰自媒體，憑藉著敢言的性格和分享娛樂圈秘聞，在社交平台上吸引了超過1200萬粉絲。近日，她再度成為焦點，於影片中親自爆料，揭示了她過去如何幫助著名影星陳小春，度過嚴峻經濟難關的内幕。

向太揭陳小春曾陷困境

向太在影片中透露，陳小春因與前公司發生合約矛盾，導致長達一段時間未能領取分毫薪金，生活陷入困境，甚至到了「連飯都吃不起」的地步。據悉，當時陳小春與謝天華、朱永棠組成的唱跳組合「風火海」簽約於星工廠，儘管陳小春已憑藉1996年的《古惑仔之人在江湖》中「山雞」一角走紅，但公司卻依然拖欠薪酬。

向太義氣出手助談判

在陳小春等人發出求救後，向太立即採取行動。她不僅派遣公司總監與陳小春的舊東家談判，希望能將他們簽下，更仗义地要求對方結清所有拖欠的款項。向太強調，她當時出手相助並非為了尋求回報，因為簽下陳小春時，他們已經過了《古惑仔》系列的爆紅期，這也打破了外界以為是她「挖角」的傳聞。最終，陳小春於2000年轉投向太夫婦旗下的中國星公司。

向太祝福「新抱」應采兒

除了事業上的援助，向太與陳小春的家庭也有著一段有趣的緣分。陳小春的妻子應采儿，曾是向太屬意的「欽定兒媳」，並與其子向佐有过一段情。然而，當應采儿最終選擇與陳小春共結連理時，向太非但沒有絲毫慍怒，反而大方出席兩人的婚禮，并送上了豐厚的禮金，氣度令人稱讚。

向太指曾幫助劉德華免破產

向太樂於助人的事蹟在圈内早已不是秘密。除了陳小春，坊間亦有傳聞指，在劉德華公司瀕臨破產之際，向太曾毫不猶豫地借出4000萬港幣，甚至連欠條都未要求，此番言論也獲得了向太本人的按讚證實。這些事件都一再印證了她在香港娛樂圈中，不僅是位成功的製片人，更是許多藝人敬重的「大姐大」。

